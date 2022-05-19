Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD resmi ziyareti kapsamında New York kentinde bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, İçişlerinden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Ylva Johansson, Kenya Dışişleri Bakanı Raychelle Omamo, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Bouhabib, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile görüştü.
Son Dakika › Güncel › Çavuşoğlu, New York'ta bir dizi üst düzey görüşmeler gerçekleştirdi - Son Dakika