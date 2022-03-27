Çavuşoğlu: "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz" - Son Dakika
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Çavuşoğlu: "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz"

27.03.2022 22:15
Çavuşoğlu: "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye'de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye'ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Müzakere, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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