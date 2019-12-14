Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli - Son Dakika

Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen yasarı tasarısı ile ilgili, "Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli.

Çavuşoğlu: Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen yasarı tasarısı ile ilgili, "Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli. ABD Senatosu bu kararı, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyondan dolayı yaşadığı hayal kırıklığı ve ABD'deki Ermeni lobisinin baskılarıyla aldı" ifadelerini kullandı.

Katar'ın başkenti Doha'da 19'uncu Doha Forumu'na katılan Çavuşoğlu, forum kapsamında moderatör Ayman Mohyeldin'in sorularını cevapladı. Çavuşoğlu, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak niteleyen yasa tasarısıyla ile ilgili bir soruya, "Tarih hakkında sınırlı bilgi sahibi olanlar tarihi değerlendirmemeli. ABD Senatosu bu kararı, Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği operasyondan dolayı yaşadığı hayal kırıklığı ve ABD'deki Ermeni lobisinin baskılarıyla aldı" diye konuştu.

'YAPTIRIMLAR GERÇEKLEŞİRSE TÜRKİYE BUNUN KARŞILIĞINI VERİR'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'ler sebebiyle ABD yaptırımlarının işe yaramayacağını vurgulayarak, "Karar alırken ülkeler arasında seçim yapmayı değil denge sağlamayı amaçlıyoruz. Rusya'dan uygun teklif gelmesinden ötürü ihtiyacımız olan S-400 hava savunma sistemlerini aldık. Yaptırımlar bir işe yaramaz. ABD'nin bunu anlaması gerekiyor. Trump'ın da yaptırımlara karşı çıktığını biliyoruz. Ancak yaptırımlar gerçekleşirse Türkiye'de buna karşılık verir. Umarım, yaptırımlar olmadan diyalog yoluyla problemlerimizi çözebiliriz" ifadelerini kullandı.

'10 YILDA OLANLARDAN SONRA ESAD ÜLKEYİ BİRLEŞTİREMEZ'

Moderatörün Türkiye'nin Beşşar Esad rejimine karşı tutumunun değişip değişmediği sorusu üzerine Çavuşoğlu, "Son 10 yılda olanlardan sonra Esad'ın bu ülkeyi birleştirmesi mümkün değil. Bizim tutumuz çok net. 500 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan biri, Suriye'yi birleştiremez. Biz Esad rejiminin meşru olmadığını düşünüyoruz. Ancak demokratik bir anayasa hazırlanırsa buna Suriye halkı karar verir" dedi.

'TÜRKİYE İNSAN HAKKI İHLALLERİNİ TOLERE EDEMEZ'

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı operasyonlarında insan hakkı ihlalleri yaptığı ve demografiyi değiştirmeyi amaçladığı iddialarına yönelik, "Bütün bunlar kara propagandadır. Demografiyi değiştirmeyi amaçlayan YPG'dir. Neden Türkiye'deki ve Irak'taki Suriyeli Kürtler kendi topraklarına dönemediler? Çünkü YPG, bu insanları ülkelerinden terk etmeye zorladı. Türkiye, hiçbir zaman insan hakkı ihlallerini tolere edemez" ifadelerine yer verdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:14 Kaynak: DHA
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