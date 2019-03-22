Son Dakika Haberleri: Çavuşoğlu: "Teröre Karşı Tepkimizi Beyanlarımızla ve Fiili Adımlarımızla İnşallah Göstereceğiz"

Çavuşoğlu: "Teröre Karşı Tepkimizi Beyanlarımızla ve Fiili Adımlarımızla İnşallah Göstereceğiz"

1 saat önce

- Programdan detaylar Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz.

- Programdan detaylar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Tüm bu nefret söylemlerine, bunun olağan kıldığı şiddet ve teröre karşı tepkimizi beyanlarımızla ve fiili adımlarımızla inşallah göstereceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 10:43 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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