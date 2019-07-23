Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:32 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Ürdün
Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile Ürdün'ün başkenti Amman
'da ikili görüşme gerçekleştirdi.
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