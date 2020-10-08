Çay Belediye Başkanı Atlı, "Dere Köprü"deki fizibilite çalışmalarını inceledi - Son Dakika

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçede yapımına başlanan "Dere Köprü"deki fizibilite çalışmalarını inceledi.

Atlı, yaptığı yazılı açıklamada, Dere Mahallesi'ndeki Sanayi ile TOKİ konutlarının geçiş güzergahındaki 60 metre yüksekliğindeki köprünün yenileme çalışmalarına başlandığını belirtti.

Hüseyin Atlı, "Devlet Su İşleri (DSİ) ile Çay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün iş birliğinde yapılan fizibilite çalışmasını yerinde inceledik. İnşallah çalışmaları en kısa zamanda başlayacak. Gönül Belediyeciliği anlayışı ile halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.