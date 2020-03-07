Çay'dan kısa kısa - Son Dakika

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Çay'dan kısa kısa

6 saat önce

Afyonkarahisar'da sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

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Afyonkarahisar'da sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı'yı makamında ziyaret etti.

Atatürk Ortokulu Müdürü Ahmet Özkan, ziyarette öğrencilerinin, Afyonkarahisar'daki atletizm, satranç ve bocce branşlarında düzenlenen yarışmalarda dereceye girdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çay ilçesi olarak gerek sosyal gerekse de sportif faaliyetlerde alınan her başarı bizi onurlandırmaktadır. Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız. Genç kardeşlerimize de başarılar diliyoruz." dedi.

Çay'da yol yapım çalışmaları

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçede başlanan yol yapım çalışmalarını denetledi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'nde, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sonucu bozulan yollarda bakım ve tamirat çalışmalarına başladı.

Yol yapım çalışmalarını yakından inceleyen Atlı, "Ekiplerimiz, bozulan yollardaki çalışmaları en kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacaktır." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:32 Kaynak: AA
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