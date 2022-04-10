Çay'dan kısa kısa - Son Dakika
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Çay'dan kısa kısa

10.04.2022 14:16
Çay'dan kısa kısa

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çay'da tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Çay'da tören düzenlendi.

Dörtyol Meydan'ında Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Çarşı Cami İmam Hatibi Osman Türkkan tarafından Kuranı Kerim tilavet edilerek, dua yapıldı.

Daha sonra, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Şahin tarafından tebrikler kabul edildi.

Törene, Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat Çakır, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çay halkı iftarda buluştu

Çay Belediyesinin ev sahipliğinde Çağlayan Parkta düzenlenen iftar yemeğinde halk bir araya geldi.

Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, ilçe halkıyla birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olduklarını söyledi.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Çay halkının ramazanını tebrik etti.

Yemeğe, AK Parti Afyonkarahisar İl Yönetimi, AK Parti Çay İlçe Başkanı Kadir Çetin, Pazarağaç Belde Belediye Başkanı Şevki Kara, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve ilçe halkı katıldı.

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Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Suruç'ta Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlandı Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Hisarcık, Polis, Türk, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çay'dan kısa kısa - Son Dakika


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