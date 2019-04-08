Çay Ocağını Kuşlar İçin Yuvaya Dönüştürdü
1 saat önce
Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağında, "Yoksul" adlı güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.
Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy
'deki küçük çay ocağında, "Yoksul" adlı güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:16 Kaynak: Youtube
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