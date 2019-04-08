Son Dakika Haberleri: Çay Ocağını Kuşlar İçin Yuvaya Dönüştürdü

Çay Ocağını Kuşlar İçin Yuvaya Dönüştürdü

1 saat önce

Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağında, "Yoksul" adlı güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.

Kuşlara olan tutkusu aileden gelen Şanlıurfalı Abdurrahman Dal, Mecidiyeköy'deki küçük çay ocağında, "Yoksul" adlı güvercin, üç kumru, dokuz muhabbet kuşu ve bir çift kanaryayı misafir ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:16 Kaynak: Youtube

Mecidiyeköy, Genel
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