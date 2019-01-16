Çaycuma AK Parti İlçe ve Belediye Belde Başkan Adaylarını Tanıttı
1 saat önce
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AK Parti İlçe teşkilatı ilçe ve belediye belde başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Zonguldak
'ın Çaycuma İlçesi
'nde AK Parti İlçe teşkilatı ilçe ve belediye belde başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.
Buna göre; Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Karayılmaz, Saltukova
Belediye Başkan Adayı Zerrin Güneş, Karapınar
Belde Başkan Adayı Necdet Dernek, Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş, Filyos
Belediye Başkan Adayı Ömer Ünal
ve Nebioğlu
Belediye Başkan Adayı Ertan Aydoğan
'a olarak açıklandı. AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani
Doğancı, "Çıkmış oldukları bu kutlu yürüyüşte, onurlu davamızda tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti Çaycuma Teşkilatı olarak tüm teşkilat mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim. Vatanımıza, Milletimize, Zonguldak'ımıza ve Çaycuma'mıza hayırlı olsun" temennisinde bulundu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:49 Kaynak: İHA
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