Son Dakika Haberleri: Çaycuma AK Parti İlçe ve Belediye Belde Başkan Adaylarını Tanıttı

Çaycuma AK Parti İlçe ve Belediye Belde Başkan Adaylarını Tanıttı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AK Parti İlçe teşkilatı ilçe ve belediye belde başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Çaycuma AK Parti İlçe ve Belediye Belde Başkan Adaylarını Tanıttı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'nde AK Parti İlçe teşkilatı ilçe ve belediye belde başkan adaylarının tanıtımını gerçekleştirdi.

Buna göre; Çaycuma Belediye Başkan Adayı Ahmet Karayılmaz, Saltukova Belediye Başkan Adayı Zerrin Güneş, Karapınar Belde Başkan Adayı Necdet Dernek, Perşembe Belediye Başkan Adayı Turhan Okumuş, Filyos Belediye Başkan Adayı Ömer Ünal ve Nebioğlu Belediye Başkan Adayı Ertan Aydoğan'a olarak açıklandı. AK Parti İlçe Başkanı Veysel Karani Doğancı, "Çıkmış oldukları bu kutlu yürüyüşte, onurlu davamızda tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. AK Parti Çaycuma Teşkilatı olarak tüm teşkilat mensuplarımıza göstermiş oldukları özveri ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim. Vatanımıza, Milletimize, Zonguldak'ımıza ve Çaycuma'mıza hayırlı olsun" temennisinde bulundu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:49 Kaynak: İHA

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