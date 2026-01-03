Çaykur Rizespor Antalya\'da İki Antrenman Yaptı

Çaykur Rizespor, devre arası kamp hazırlıkları için bulunduğu Antalya'da günü 2 antrenmanla tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısı 18 puanla ligde 12. sırada bitiren Çaykur Rizespor, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kampa girdi. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı 11.30'da ikinci antrenman ise 17.30'da başladı. Isınma hareketleriyle başlayan günün ikinci antrenmanı 5'e 2 top kapma ve taktik çalışma ile devam etti. Antrenman, yarı sahada çift kale maç ile son buldu. - RİZE