Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir ile yapacağın maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik drektör Recep Uçar yönetimindeki antrenmana ısınma ile başladı.
Taktik ağırlıklı antrenman, 45 dakika sürdü.
Çaykur Rizespor'da kırmızı kart cezalısı Giannis Papanikolaou ile sarı kart cezalısı Modibo Sagnan, yarınki maçta forma giyemeyecek.
Karadeniz ekibi, bugün uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Son Dakika › Spor › Çaykur Rizespor Başakşehir'e Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?