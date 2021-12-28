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SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum

28.12.2021 11:14

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorumArzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ /RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum.

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum

Arzu ERBAŞ- Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir, gitsin orada hakemlik yapsın, Rizespor maçına gelmesin. Cüneyt Çakır'ı istemiyorum' dedi.

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, Süper Toto Süper Lig'in ilk yarısını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Kıran, sezon başından beri bazı olumsuzluklar yaşadıklarını belirterek, 'Bu olumsuzlukların sebeplerini ben biliyorum. Onlara bazı neşterler tabii ki vurduk ve vuracağız da. Tabii ki taşların yerine oturması zaman alıyor. Çok büyük ümitlerle transfer ettiğimiz ve bizim hayal kırıklığımız olan, takıma katkı sağlayamayan bazı transferlerimiz var. Lig arasında ciddi görüşmeler yapacağız, bazıları ile yollarımızı ayıracağız, başka oyuncuları kadromuza katacağız. Kaptanımız Selim Ay ile 3 yıllık, kaleci Gökhan Akkan ile 2 yıllık sözleşme yaptık. Onlarla başladık siftaha. Transfer sezonunda iyi şeyler yapacağız, daha iyi yerlerde olacağız. Lig boyunca sakatlıklar bizim peşimizi bırakmadı. Bolasie büyük ümitlerle aldığımız, bize 3-4 maç kazandırır diye düşündüğümüz bir futbolcu. 19 maç oynadık, bize en ufak bir katkıda bulunmadı. Bulunamadı mı diyeceğiz bulunmadı mı diyeceğiz, bunun muhasebesini de yapacağız. Rizespor'a faydası olanlar, Rizesporlu olduğunu hissedenler, bu bayrak için savaşanlar burada kalacaklar, şartlar ne olursa olsun savaşmayanların hiçbirinin gözünün yaşına bakmayacağız' şeklinde konuştu.

'YETER Kİ HATA OLSUN, KASITLI OLDUĞUNA İNANMAK İSTEMİYORUZ'

'Cüneyt Çakır'ı bir daha hiçbir maçıma istemiyorum' diyen Başkan Kıran, 'Gaziantep maçında olmayacak bir yerde bir penaltı ile maçı kaybettik. Bunların muhasebesini ben yapacağım. Böyle kalmayacak. Cüneyt Çakır bizim 35 maçımızı yönetmiş. 20 tane mağlubiyet, 9 tane beraberlik, 6 tane galibiyet. Cüneyt Çakır'ı ben bir daha hiçbir maçıma istemiyorum. Çok iyi hakem olabilir, yurt dışında çok iyi performans sağlayabilir, gitsin orada hakemlik yapsın, Rizespor maçına gelmesin. Cüneyt Çakır'ı istemiyorum. Gaziantep camiası da 'Rize'nin maçına Rizeli hakem verildi' diye yaygara kopardılar. Belki de ondan etkilendi verdiği penaltıda. Kulüpler Birliği'nde 20 tane başkanız. Hangisine sorsanız hiçbiri hakemlerden memnun değil. Bu durumu federasyon başkanımıza da ilettik. Yapılması gerekenleri de söyledik. Yeni gelen MHK, 2-3 hafta güzel gitti başta, maçları iyi yönettiler. Ferhat Bey'in bu işleri düzelteceğine inanıyorum. Bunun için de zaman lazım, kredi lazım. İnşallah düzeltecek bu işleri. Hakemler daha iyi olacak diye düşünüyorum, düşünmek istiyorum. Bu lig bizim, bu takımlar da bizim, o hakemler de bizim. Çıksınlar aslanlar gibi yönetsinler, hataya biz varız. Yeter ki hata olsun, kasıtlı olduğuna inanmak istemiyoruz. Kasıt olduğu zaman sıkıntı var. Artık maçlar sahada oynanacak, bunun arkasında duracağım, maçları sahada oynayacağız., Dışarıda bir şeyler olmayacak? ifadelerini kullandı.

'KOİTA'YI DÜŞÜNMESEYDİ KADROMDA İSTERDİM'

Transfer planları ile ilgili soruları cevaplayan Kıran, 'Koita'yı Abdullah Avcı kadrosunda düşünüyor. O yüzden Koita söz konusu değil. Koita'yı düşünmeseydi ben kadromda olsun isterdim. Trabzon şurası eğer birini gönderecekse ilk bize gönderir. Başka takımlarda görüşeceğimiz başka isimler olabilir. Benim kimseyle problemim yok. Galatasaray'da bir şahısla problemimiz vardı. Galatasaray Kulübü'nün başkanı o şahsı da anladı. Kulüpler Birliği'nde aynı masada oturuyoruz sıkıntı yok. Kafamızda bazı isimler var, hatta bugün 2 tanesi ile ilgili bir kulüp başkanı ile görüştüm. Zaman içerisinde kimleri alacağız, kimleri göndereceğiz göreceksiniz. Bizim felsefemiz yerli futbolcuya dönmek. Zaten yabancı futbolcu sayısı her sene düşecek. O yüzden de Türk futbolculara yönelmek lazım. Zaten bu ekonomik şartlar bunu kaldırmayacak hale geldi' şeklinde konuştu.

'15 BİN 553 KİŞİYİ STADYUMDA GÖRMEK İSTİYORUZ?

Çaykur Didi Stadyumu'nda 15 bin 553 kişiyi görmek istediklerini belirten Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, 'Bizim taraftarımızla bir problemimiz yok, olmaz da. Taraftarımızdan bir beklentimiz var, onu daha yakalayamadık. Biz o statta 15 bin 553 kişiyi görmek istiyoruz. Rakip takım çıktığı zaman ayakların titremesi lazım. Top rakipteyken ıslıkla orada kıyamet kopması lazım. Ufak tefek bazı sıkıntılar olabiliyor, onları da oturduk çözdük. Taraftar bizim her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız' ifadelerini kullandı.

'HASAN KARTAL'IN LOCASININ İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Eski Başkan Hasan Kartal'ın locasının iptal edilmesinin söz konusu olmadığını söyleyen Kıran, 'Bize loca lazım oldu, o da kullanmıyordu. O locayı gelen misafir takımlara veriyoruz. İptal edildi diye bir şey yok. Ne zaman isterse gelir locasını kullanabilir. Bir iki tane daha boş loca var. Ona karşı yapılmış bir hareket değil, iptal edilmesi söz konusu değil' dedi.

SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum
SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum

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Cüneyt Çakır, Tahir Kıran, Transfer, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizespor Başkanı Kıran Cüneyt Çakır'ı maçlarımıza istemiyorum - Son Dakika
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