Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı

12.05.2022 18:26
Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor, 25 Ağustos 2020'de Maritimo takımından transfer ederek kadrosuna kattığı 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Fabrício Baiano'nun Fenerbahçe maçının 34. saniyesinde kırmızı kart görerekk takımını 10 kişi bırakmıştı. Fenerbahçe maçının ardından bir daha kadro şansı bulamayan Baiano ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Baiano'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

(Ali Maşalacı - İHA)

Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı
Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı

YORUMLAR
500
Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank Voleybol Sultanlar Ligi'nde şampiyonun ismi belli oldu: VakıfBank Şampiyon VakıfBank kupasını aldı Şampiyon VakıfBank kupasını aldı Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı Bakan Kasapoğlu, şampiyon VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı - Son Dakika


Son Dakika
00:23 Bakan Karaismailoğlu'dan, çok fazla tepki alan Kanal İstanbul açıklaması: 2050'ye bugünden hazırlanmalıyız
23:49 CHP MKYK'sı Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplanıyor! Masada Kaftancıoğlu kararı olacak
23:31 HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Kaftancıoğlu kararına tepki gösterdi: Seninleyim Canan
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenin kıyafet olduğunu öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 00:29:18. #1.11#
SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Fabrico Baiano ile yollarını ayırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement