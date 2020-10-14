Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız - Son Dakika

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız

14.10.2020 17:19
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak olan Çaykur Rizespor'da hazırlıklar devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Stjepan Tomas milli maç arasının iyi geldiğini belirterek, "Bizden 5-6 oyuncu milli takıma gitti. Takıma yeni katılan oyuncular için milli maç arası iyi oldu, bayağı iyi çalıştılar. Ankaragücü maçında 3 puan alarak yeni bir başlangıç yapacağız. Ankaragücü maçından 3 puan alırsak sonraki maçlar için bir seri yakalayabiliriz. Önümüzdeki 3 maçtan 7 puan alırız" diye konuştu.

Takımda 2 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını ifade eden Tomas, "İki oyuncuda Covid-19 çıktı. Bu tabi büyük bir sıkıntı. Diğer oyunculara test yaptırdık, sonuçları bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Yeni oyuncuların iyi adapte olduğunu söyleyen Tomas, "İsmail Köybaşı zaten yıllardır Türkiye'de oynadığı için tecrübeli bir oyuncu. Rekabeti arttırır. Onur Bulut da iyi bir oyuncu. Murat Sağlam da geçen yıl Fenerbahçe'de idi. Jovancic de iyi bir oyuncu, bu takıma katkı verecekler" şeklinde konuştu.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız

Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Ankaragücü, Milli Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tomas: 3 puanla yeni bir başlangıç yapacağız - Son Dakika Spor

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