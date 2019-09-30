Son Dakika Haberleri: ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten
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ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten

1 saat önce

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu 3-4 Ekim'de gerçekleştirilecek konserle açılacak.

ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten, System.String[]

ÇDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 sezonu 3-4 Ekim'de gerçekleştirilecek konserle açılacak. Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda Yalçın Adıgüzel yönetiminde düzenlenecek konserde solist olarak İdil Biret yer alacak.


Programda İdil Biret, Robert Schumann'ın "Piyano Konçertosu"nu seslendirecek. Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın "Moldova" ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Romeo ve Juliet" eserlerini sanatseverlerin beğenisine


sunacak.


Konser, 3 Ekim Perşembe ve 4 Ekim Cuma günleri saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi, İdil Biret, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:01 
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