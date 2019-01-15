Son Dakika Haberleri: Cdu Liderinden Ekonomide Durgunluk Uyarısı

Cdu Liderinden Ekonomide Durgunluk Uyarısı

44 dakika önce

ALMAN ekonomisi 9 yıldır aralıksız büyüyor.

Cdu Liderinden Ekonomide Durgunluk Uyarısı, System.String[]
ALMAN ekonomisi 9 yıldır aralıksız büyüyor. Geçen yıl istihdam artışı sayesinde iç talebin büyümeye en çok katkıyı sağladığı belirtildi. 2018'in son çeyreğinde büyüme canlanırken, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 oranında düşmüştü. Ekonomideki yavaşlamaya otomobil sanayiinde yaşanan sorunların sebep olduğu belirtildi. Ancak ABD ile ticaret kavgası, İngiltere'nin anlaşmasız AB'den ayrılması Alman ekonomisinin büyüme hızını kesecek en önemli riskler arasında görülüyor.

İHRACAT VERİLERİ DÜŞEBİLİR

Büyümenin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. Ancak ihracat ve sanayi ürünleri verileri bu yıl büyümenin geçen yıla göre daha da düşeceği yönünde. Hükümetin büyük ortağı CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de ekonomik durgunluk uyarısında bulundu. Karrenbauer, koalisyon sözleşmesinin ötesinde ek vergi kolaylıkları getirilmesi gerektiğini söyledi. SPD ise vergi indirimine karşı. CDU lideri Kramp Karrenbauer, Maliye Bakanı Olaf Scholz'un (SPD) ekonomik durgunluk ihtimaline karşı hazırladığı iddia edilen ek rezervin bu kolaylıklar yönünde kullanılmasını talep etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:49 

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