Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum - Son Dakika

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum

Son Güncelleme: 25.09.2023 20:05

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim'i yaktığı için yargılanan Nikita Zhuravel'i dövdüğü görüntüleri paylaştı. Oğluna destek veren Kadirov, "Herhangi bir kutsal yazıya zarar veren herkesin ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum. Adam'ın davranışından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yaktığı için gözaltına alınan Nikita Zhuravel'i tekme tokat dövdüğü görüntüleri paylaştı.

KUR'AN-I KERİM YAKAN KİŞİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'un Kur'an-ı Kerim yakmakla suçlanan Nikita Zhuravel'i gözaltındayken dövdüğü görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Adam Kadirov'un Zhuravel'i tekme tokat dövdüğü görüldü.

"DOĞRU OLANI YAPTI"

Görüntüler tıklanma rekoru kırarken, Ramazan Kadirov, oğlu Adam Kadirov'a destek verdi. Ramazan Kadirov yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Onu yendi ve doğru olanı yaptı. Dahası, herhangi bir kutsal yazıyı ihlal eden herkesin, onu bariz bir şekilde yakanlar da dahil olmak üzere, ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyorum.

"GURUR DUYUYORUM"

Ülkemizin dini değerleri koruyan eşsiz bir kanunu var ve bunlar devlet tarafından en üst düzeyde korunuyor. Hiç abartmadan, evet, Adam'ın davranışından gurur duyuyorum."

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Son Dakika Hukuk Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, oğlunun Kur'an-ı Kerim yakan kişiyi dövdüğü anları paylaştı: Davranışından gurur duyuyorum - Son Dakika
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