Cani dede katliam yaptı! Kızı arabada, 7 yaşındaki torunu ise kaçarken can verdi - Son Dakika
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Cani dede katliam yaptı! Kızı arabada, 7 yaşındaki torunu ise kaçarken can verdi

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Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, 31 yaşındaki kızını ve 7 yaşındaki torununu sokak ortasında kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Cinayetin sebebi henüz öğrenilemedi. Katil zanlısı olay yerinde darp edildikten sonra gözaltına alındı.

13.06.2024 11:03  Güncelleme: 14:20
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Adana'dan Eskişehir'e gelen bir kişi, 31 yaşındaki kızına ve 7 yaşındaki torununa defalarca ateş ederek öldürdü. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edilirken anne ve oğlunun cansız bedenleri morga kaldırıldı.

OTOMOBİLİN İÇİNDE KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, bu sabah saatlerinde ilçesi Emek Mahallesi Yanartaş Sokak'ta meydana geldi. Adana'dan Eskişehir'e gelen Osman Nuri K., işe gitmek için evinden çıkarak otomobile binen 31 yaşındaki kızı Merve Karabaş'ı ve yanındaki 7 yaşındaki torunu Alp Karabaş'ı yanında bulundurduğu tabancayla kurşun yağmuruna tuttu.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı

7 YAŞINDAKİ ALP KENDİSİNİ VURAN DEDESİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Kurşunların hedefi olan Merve Karabaş otomobilin içinde, kaçmayı deneyen Alp Karabaş ise yaklaşık 20 metre ileride hayatını kaybetti. Kızıyla arasındaki henüz öğrenilemeyen bir husumetten dolayı cinayeti işlediği iddia edilen Osman Nuri K., olaydan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı

KIZINI VE TORUNUNU KATLEDEN ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Hastaneye kaldırılan Osman Nuri K., tedavisinin ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından cenazeler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kızını ve torununu kurşun yağmuruna tutarak katletti! 7 yaşındaki Alp, katil dededen kaçmayı başaramadı
Cani dede katliam yaptı! Kızı arabada, 7 yaşındaki torunu ise kaçarken can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cani dede katliam yaptı! Kızı arabada, 7 yaşındaki torunu ise kaçarken can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Berat Yıldïrım: ne yazayım son dakika bu laik ve demokrasinin tez zamanda sona ermesi tekrardan Allah'ın nizamı olan Kur'an ve sünnet ile yönetilmeyi Rabbim bizlere tez zamanda nasip etsin 25 14 Yanıtla
    Halil Algun: Bu kadar cinayetler acaba kuran kitap Allah aşkına bizi yönetenlerin bir eseri degilmi 11 14 Alper SN: yav he he ölen insanlar var yaptığın yoruma bak...Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun 9 0

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