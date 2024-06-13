Cani dede katliam yaptı! Kızı arabada, 7 yaşındaki torunu ise kaçarken can verdi

Berat Yıldïrım:

ne yazayım son dakika bu laik ve demokrasinin tez zamanda sona ermesi tekrardan Allah'ın nizamı olan Kur'an ve sünnet ile yönetilmeyi Rabbim bizlere tez zamanda nasip etsin

25 14 Yanıtla

Halil Algun: Bu kadar cinayetler acaba kuran kitap Allah aşkına bizi yönetenlerin bir eseri degilmi 11 14