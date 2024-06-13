Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek "Koltuk" muhabbeti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek "Koltuk" muhabbeti

Geniş Video İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etmesinin yankıları sürüyor. Olumlu bir havada geçen görüşmede odayı inceleyen Erdoğan, 18 yıl önceki ziyaretine atıfta bulunarak "Pek değişiklik olmamış" dedi. Özel ise Erdoğan'ın sözlerine "Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz. Eşyalar aynı... Hiçbir yere dokunulmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı. Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar" karşılığını verdi.

13.06.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

ERDOĞAN ODAYI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Olumlu bir havada geçtiği öğrenilen görüşmeden yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Görüşmede genel başkan odasını inceleyen Erdoğan'ın 18 yıl önceki ziyaretine atıfta bulunarak "Pek değişiklik olmamış" dedi.

Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek 'Koltuk' detayı

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER

Erdoğan'ın bu yorumundan sonra söze giren Özel ise "Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz. Eşyalar aynı. Hiçbir yere dokunulmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı. Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar" karşılığını verdi.

İKİ LİDER GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinin ardından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Özel, Erdoğan'la yaptığı konuşmada, emekli maaşı ve asgari ücretin artırılmasını talep ettiklerini belirtmişti. Ayrıca Özel, görüşmede tarım ürünlerinin maaliyet fiyatlarının altında olduğunu ve bu ürünlere de zam yapılması gerektiğini söylemişti.

"TÜRKİYE'DE TOPRAKLARIN 4'TE 1'İ İPOTEK ALTINDADIR"

Özel'in konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi; "Son bir yılda çiftçilerin, bankalara olan borcu yüzde 88 artmıştır. Son bir yılda toplam borç 652 milyar TL'ye yükselmiştir. Türkiye'de, toprakların 4'te 1'i ipotek altındadır. Maalesef Ziraat Bankası düşük faizli çiftçi kredileri vermesi gereken banka, başkalarına kıyak krediler dağıtırken, çiftçileri özel bankaların kucağına doğru itmiş toprakların 4'te 1'i ipotek koymuştur. Çiftçimizin yaş ortalaması 57'dir. Yani çiftçimiz yaşlanmıştır, gençlerimiz çiftçiliği bırakmıştır.

Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek 'Koltuk' muhabbeti

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON İYİLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI"

Dün Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emekli maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirilmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, maliyetin altındaki buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini ifade ettim. Kaynak mı bulamıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim.

"ÜÇ EKONOMİ KURMAYI BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK"

Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalarıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşı, asgari ücret ve tarım ücretlerine zam verilmesi ve bu yoksulluğun çözülmesi istenmektedir."

Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu\'nu küplere bindirecek "Koltuk" muhabbeti

Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Baykal, Özgür Özel, Sözler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek 'Koltuk' muhabbeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 HSK’dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti HSK'dan kritik atama: Sinan Ateş davasında görevden alınan savcı terfi etti
21:19 HSK kararnamesi açıklandı 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti HSK kararnamesi açıklandı! 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değişti
21:15 Kocaeli’de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin’den ilk açıklama Kocaeli'de lisedeki mezuniyet töreninde kıyafet krizine Bakan Tekin'den ilk açıklama
21:07 Süleyman Soylu’dan Cumhur İttifakı’na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor Süleyman Soylu'dan Cumhur İttifakı'na destek mesajı: Erdoğan ve Bahçeli tarih inşa ediyor
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
22:08 Masadaki rakam 25 milyon euro Oosterwolde’ye Premier Lig’ten dev talip Masadaki rakam 25 milyon euro! Oosterwolde'ye Premier Lig'ten dev talip
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 22:45:55. #1.13#
SON DAKİKA: Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek "Koltuk" muhabbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement