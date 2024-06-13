Erdoğan-Özel görüşmesinde Kılıçdaroğlu\'nu küplere bindirecek "Koltuk" muhabbeti

Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün 18 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İki lider, genel merkez önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi 1,5 saat sürdü. Özel, görüşmenin ardından Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

ERDOĞAN ODAYI İNCELEYİNCE FARK ETTİ

Olumlu bir havada geçtiği öğrenilen görüşmeden yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Görüşmede genel başkan odasını inceleyen Erdoğan'ın 18 yıl önceki ziyaretine atıfta bulunarak "Pek değişiklik olmamış" dedi.

ÖZEL'DEN KILIÇDAROĞLU'NU KIZDIRACAK SÖZLER

Erdoğan'ın bu yorumundan sonra söze giren Özel ise "Siz, Sayın Deniz Baykal ile görüştünüz. Eşyalar aynı. Hiçbir yere dokunulmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu sadece 2 koltuk aldı. Şu anda sizin ve benim oturduğum koltuklar" karşılığını verdi.

İKİ LİDER GÖRÜŞMEDE NE KONUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iadeiziyaretinin ardından bir açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Özel, Erdoğan'la yaptığı konuşmada, emekli maaşı ve asgari ücretin artırılmasını talep ettiklerini belirtmişti. Ayrıca Özel, görüşmede tarım ürünlerinin maaliyet fiyatlarının altında olduğunu ve bu ürünlere de zam yapılması gerektiğini söylemişti.

"TÜRKİYE'DE TOPRAKLARIN 4'TE 1'İ İPOTEK ALTINDADIR"

Özel'in konuyla ilgili açıklaması şu şekildeydi; "Son bir yılda çiftçilerin, bankalara olan borcu yüzde 88 artmıştır. Son bir yılda toplam borç 652 milyar TL'ye yükselmiştir. Türkiye'de, toprakların 4'te 1'i ipotek altındadır. Maalesef Ziraat Bankası düşük faizli çiftçi kredileri vermesi gereken banka, başkalarına kıyak krediler dağıtırken, çiftçileri özel bankaların kucağına doğru itmiş toprakların 4'te 1'i ipotek koymuştur. Çiftçimizin yaş ortalaması 57'dir. Yani çiftçimiz yaşlanmıştır, gençlerimiz çiftçiliği bırakmıştır.

"ASGARİ ÜCRETE ENFLASYON İYİLEŞTİRİLMESİ YAPILMALI"

Dün Erdoğan'la bir araya geldiğimizde emekli maaşının derhal asgari ücrete çıkarılması gerektiğini, asgari ücrete de bu ay sonunda enflasyon iyileştirilmesi yapılması gerektiğini, açıklanan maliyetin altındaki 17 liralık çay fiyatının 25 liraya çıkarılması gerektiğini, maliyetin altındaki buğday fiyatının 15 liraya çıkarılması gerektiğini ifade ettim. Kaynak mı bulamıyorsunuz? Kaynağı birlikte bulalım dedim.

"ÜÇ EKONOMİ KURMAYI BAKAN ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GELECEK"

Çok kazanandan çok, az kazanandan az, hiç kazanmayandan hiç vergi alınmamalarıdır. Biz adaletli bir vergi sistemi için Sayın Erdoğan'a teklifimizi sunduk. Partimizin üç değerli ekonomi kurmayı önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek'le bir araya gelecek. Vergide adalet önerimizi somutlaştıracak. Meclis'in çalıştırılması, adaletli bir vergi sistemine geçilmesi, emekli maaşı, asgari ücret ve tarım ücretlerine zam verilmesi ve bu yoksulluğun çözülmesi istenmektedir."