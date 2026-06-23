Yaz tatili için Antalya'yı tercih eden muhafazakar bir kadın, alışveriş yapmak için girdiği markette sıra dışı bir sözlü tacizin hedefi oldu. Sırada beklediği esnada yanındaki bir vatandaşın giyim kuşamına yönelik müdahalesiyle karşılaşan kadın, aralarında geçen o skandal diyaloğu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve kullanıcıları ikiye bölen o diyalogda, vatandaşın genç kadına yönelik ön yargılı ve sorgulayıcı tavrı dikkat çekti. İşte markette yaşanan o konuşma:
Görüntülerin ve diyaloğun internette paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi. Kullanıcılar, tatil beldelerinde insanların giyim kuşam tercihleri nedeniyle bu tarz kategorize edilmesini ve sorgulanmasını "sözlü taciz" ve "özgürlüklere müdahale" olarak nitelendirdi.
Son Dakika › Yaşam › Tatil cennetinde tesettürlü kadına sözlü taciz! Sorduğu soruya bakın - Son Dakika
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