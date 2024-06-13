Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi - Son Dakika
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Eğitim

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

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Kocaeli'de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde "Milli manevi değerlere uygun kıyafet" giyilmesi gerektiği belirtilerek velilere "Onay formu" gönderildi. Bazı kız öğrenciler ise giydikleri kıyafetler nedeniyle törene alınmadı. Yaşanan bu olaya tepkiler artarken, Kocaeli Valiliği duruma müdahale ederek 2 müfettiş görevlendirdi. Olayın tüm yönleriyle inceleneceği belirtildi.

13.06.2024 11:59
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin mezuniyet töreni için velilere gönderilen onay formunda "Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez." ibareleri yer aldı. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Valilik ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ETEK VE ASKILI KIYAFET GİYEN ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Kocaeli Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesindeki mezuniyet töreninde okul yönetimi "Milli Manevi değerlere uygun kılık kıyafet" giyilmesi gerektiğini söyleyerek velilere "Onay formu" göndermişti. Mezun olacak kız öğrencilerin bir kısmı ise giydikleri kıyafetler nedeniyle törene alınmamış, yaşanan gerginlik üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULUN ÖNÜNE GELDİ

Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Okul önündeki gerginlik her geçen dakika artarken haberi alan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle bir süre konuştu. Daha sonra ise tüm öğrenciler içeri alınarak mezuniyet törenine katıldı.

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

KOCAELİ VALİLİĞİ 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Başta eğitim sendikaları olmak üzere pek çok kişi yaşanan bu olaya sert tepki gösterdi. Kocaeli Valiliği, konuyla ilgili devreye girerek 2 müfettişin görevlendirdiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, toplumun her kesiminden tepki çeken o görüntüler üzerine bir açıklama yaparak "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgiliolarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

VALİ YAVUZ'DAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI AÇIKLAMASI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir." sözleriyle konunun takipçisi olduğunu ifade etti.

Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Kocaeli Valiliği, Anadolu Lisesi, Kocaeli, 3.Sayfa, Eğitim, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (41)

  • Ömer avcı: Rahat bırakın gençleri ne giymek istiyorlarsa giysinler 71 104 Yanıtla
    Serkan Demircan: Doğru söylüyorsun bişey giyerlerse rahat bırakmak lazım 13 17 Recep Özdoğan: giymiyor lar sorun orda kilotsuz çoğu 12 11
  • Sedat Kara: Çocuklardan tahrik olan bir anlayış sapkınlıktır 101 54 Yanıtla
    ferhat eser: anne bana terbiye etmemisse müdür ne yapsın doğru olanı yapmış helal olsun 61 59 Mehmet Kaynar: SAPTIRMA KONUYU ÇOCUKLAR DAN TAHRİK OLAN YOK. HER NEDENSE AŞIRI DEKOLTE GİYİNME YARIŞMASI OLUYOR GENÇ KIZLARIN ARASINDA BÜTÜN EGOLARINI TATMİN ETME YARIŞINDALAR. ZATEN ÜLKE GENELİ İP KOPTU ADABI MAŞARET BİTTİ TÜKENDİ BUNUN BİR SONRASI ADIM İSE ÇOK VAHİM YERLERE GELİYOR VE GELDİDE. BEN MÜSLÜMAN BİR BABA OLARAK BUNU GÖRMEK İSTEMİYORUM (SAKIN DEME BAKMA DİYE ) KIZ ÇOCUĞUMA ÖRNEK OLMASIN OĞLAN ÇOCUĞU MU HİÇ TUTAMAM ONADA ET BAZARI YAPMASINLAR. ORDA EN FAZLA 1 SAAT DURUP GİDECEKLER EN GÜZEL BENİM DİYE ETRAFI GÖZLEMEDEN MUTAFAZİ GİYİNİP TÖRENLERİNİ YAPABİLİRLER. RUSYA DA YAŞADIM UZUN YILLAR AYNI ORTAM ORDADA VAR AMA KIZLARDA TÜRKİYE GİBİ DEĞİL EDEBİNİ BİLİYOR HER NEDENSE 65 25 Ali Topatan: seni çocuk dediğin kişiler lşse öğrencisi çoğu edepsiz bıraksan anadan üryan dolaşacak. 36 15
  • ferhat eser: ülkenin en büyük sorunları 1-sokak köpekleri 2-Acık seçik giyinenler 3-trafik 48 31 Yanıtla
    Mehmet Aycicek: Dünya giti aya biz kaldık yaya, hala insanların üstü başıyla uğraşıyorsunuz, YAZIK 26 27 Gursel kalen: Ülkenin en büyük sorun sen be senin gibi düşünenlerdir … 12 3
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