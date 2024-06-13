Mezuniyet törenindeki kıyafet krizine valilik el attı! Soruşturma için 2 müfettiş görevlendirildi

Eğitim

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir lisenin mezuniyet töreni için velilere gönderilen onay formunda "Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez." ibareleri yer aldı. Bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Valilik ise konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ETEK VE ASKILI KIYAFET GİYEN ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI

Kocaeli Gebze Alaettin Kurt Anadolu Lisesindeki mezuniyet töreninde okul yönetimi "Milli Manevi değerlere uygun kılık kıyafet" giyilmesi gerektiğini söyleyerek velilere "Onay formu" göndermişti. Mezun olacak kız öğrencilerin bir kısmı ise giydikleri kıyafetler nedeniyle törene alınmamış, yaşanan gerginlik üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ OKULUN ÖNÜNE GELDİ

Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Okul önündeki gerginlik her geçen dakika artarken haberi alan Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan, veliler ve öğrencilerle bir süre konuştu. Daha sonra ise tüm öğrenciler içeri alınarak mezuniyet törenine katıldı.

KOCAELİ VALİLİĞİ 2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Başta eğitim sendikaları olmak üzere pek çok kişi yaşanan bu olaya sert tepki gösterdi. Kocaeli Valiliği, konuyla ilgili devreye girerek 2 müfettişin görevlendirdiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği, toplumun her kesiminden tepki çeken o görüntüler üzerine bir açıklama yaparak "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgiliolarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir. Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

VALİ YAVUZ'DAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI AÇIKLAMASI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öncelikle mezun olan gençlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi inceleme ve soruşturma için görevlendirilmiştir." sözleriyle konunun takipçisi olduğunu ifade etti.