Eurovision\'da Azerbaycan\'dan İsrail\'e 12 tam puan

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision 2025'in ardından müzikal performanslar kadar İsrail protestoları da adından söz ettirdi. İsrail adına yarışan Yuval Raphael, performansı sırasında yoğun protestolarla karşılaştı.

SANATÇI ISLIKLARLA PROTESTO EDİLDİ

Seyirciler arasında Filistin bayrağı açan bazı izleyiciler, sanatçıyı ıslıklarla yuhaladı. Konserin güvenliği, sahneye atlamaya çalışan iki kişiyi hızlıca etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı.

AZERBAYCAN'IN 12 PUANI TARTIŞMA YARATTI

Bu sırada İsrail yarışmayı ikinci olarak tamamlarken, Azerbaycan'dan gelen 12 puan sosyal medyada tartışma konusu oldu. İsrail karşıtı protestoların yoğun yaşandığı bir atmosferde Azerbaycan'ın verdiği tam destek, sosyal medyadaki Türk kullanıcıların tepkilerini de beraberinde getirdi.

"TÜRKİYE SENİ ÖZLEDİK" TARTIŞMASI

Öte yandan yarışmanın ikinci yarı finalinde yayınlanan "Türkiye seni özledik" temalı video da sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı. İstanbul'un silüetinin ve İstanbul Boğazı'nın silik şekilde gösterildiği video bazı izleyenler tarafından "kasıtlı olarak olumsuz temsiliyet" şeklinde yorumlandı. Videodaki efekt için "Ortadoğu ülkelerine uygulanan klasik Hollywood filtresi" şeklinde yorumlar yapıldı.