Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan - Son Dakika
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Dünya

Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan

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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen ve Avusturya'nın kazandığı 69. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail protestoları damga vurdu. Azerbaycan'ın İsrail'e 12 tam puan vermesi ise gecenin en dikkat çekici detaylarından oldu.

18.05.2025 08:45  Güncelleme: 09:01
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İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Eurovision 2025'in ardından müzikal performanslar kadar İsrail protestoları da adından söz ettirdi. İsrail adına yarışan Yuval Raphael, performansı sırasında yoğun protestolarla karşılaştı.

SANATÇI ISLIKLARLA PROTESTO EDİLDİ

Seyirciler arasında Filistin bayrağı açan bazı izleyiciler, sanatçıyı ıslıklarla yuhaladı. Konserin güvenliği, sahneye atlamaya çalışan iki kişiyi hızlıca etkisiz hale getirerek dışarı çıkardı.

AZERBAYCAN'IN 12 PUANI TARTIŞMA YARATTI

Bu sırada İsrail yarışmayı ikinci olarak tamamlarken, Azerbaycan'dan gelen 12 puan sosyal medyada tartışma konusu oldu. İsrail karşıtı protestoların yoğun yaşandığı bir atmosferde Azerbaycan'ın verdiği tam destek, sosyal medyadaki Türk kullanıcıların tepkilerini de beraberinde getirdi.

"TÜRKİYE SENİ ÖZLEDİK" TARTIŞMASI

Öte yandan yarışmanın ikinci yarı finalinde yayınlanan "Türkiye seni özledik" temalı video da sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı. İstanbul'un silüetinin ve İstanbul Boğazı'nın silik şekilde gösterildiği video bazı izleyenler tarafından "kasıtlı olarak olumsuz temsiliyet" şeklinde yorumlandı. Videodaki efekt için "Ortadoğu ülkelerine uygulanan klasik Hollywood filtresi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Eurovision\'da Azerbaycan\'dan İsrail\'e 12 tam puan

Kültür Sanat, Azerbaycan, Avusturya, Politika, İsviçre, İsrail, Yaşam, Dünya, Basel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Yalçın:
    niye hakmi yesin hak neyse odur 20 44 Yanıtla
  • Murat denizli:
    seref yokdunu sıyonıst dostu azerbaycan tıcaretı bozulmasın die.... 39 18 Yanıtla
  • Oguz Han:
    Arkadaşlar, Azerbaycan sadece bizi destekleyecek değil elbette. Biraz at gözlüklerinizi çıkartın. Hak edene hak ettiğini vermek gerekir. İster israil olsun ister gürcistan ister tataristan. Fark etmiyor. Artık bu tekelleşmeden çıkın. Her şey bizim etrafımızda dönmüyor. 9 22 Yanıtla
  • murat ARI:
    Kardeşliğimizi,sorgulamak lazım bence 9 5 Yanıtla
  • Abdullah Gur:
    çok yazık bunları biz bizden bilirdik fakat içleri farklı çıktı 7 1 Yanıtla
  • tuncay8891:
    Bizimkide yaparda koltuk gider diye yapamiyor Azerbaycan tirollerin gardasi bizim degil 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eurovision'da Azerbaycan'dan İsrail'e 12 tam puan - Son Dakika
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