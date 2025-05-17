Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu - Son Dakika
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Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili iddianame hazırlandı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 kişi hakkında 1998'er yıl, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

17.05.2025 16:36
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 13 kişi hakkında 1998'er, 19 kişi hakkında da 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGININDA İDDİANAME HAZIR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın nedeniyle 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin iddianamesini tamamladı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar'ın meydana gelen olaydan "olası kastları ile sorumlu oldukları" belirtildi.

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

13 KİŞİYE 1998'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede 13 kişiye, 78 kez "olası kastla öldürme" suçu ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.

19 KİŞİNİN 22 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPSİ TALEP EDİLİYOR

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

Öte yandan, yangına ilişkin haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir esasa kaydedildi.

"YANGININ BAŞLANGICI ELEKTRİKLİ IZGARADAN OLDU"

İddianameye göre, olay gecesi otelin kahvaltı şefi Faysal Yaver, otelin dördüncü katında bulunan restoranda "grill plate" isimli elektrikli ızgarayı açtı. Yangının başlangıç anına kadar açık kalan cihazın, 3 termostatından ortada yer alan termostatın aşırı korozyona uğraması nedeniyle görevini yapmadığı ve bu sebeple cihazda aşırı ısınma gerçekleştiği belirlendi.

"YANGIN 03.17'DE BAŞLADI"

Cihazdaki ısınma nedeniyle ızgara iletkenlerinde var olan aşınma ve yaşlanma gibi etkilerle kısa devre meydana geldi. Kısa devrenin akım kesici koruyucu elemanlar tarafından giderilememesi üzerine cihazın ızgara bölümündeki hayvansal yağların buharlaşması-yanması ile saat 03.17'de "showroom" diye tabir edilen "grill plate" cihazından küçük bir parlama ile iç haznenin alev almasıyla yangın başladı.

"ALEVLER LPG GAZINA ULAŞINCA AŞIRI HIZLANDI"

Yangın, 03.24'te "grill plate" haznesinden yakınında bulanan çöp kovasına ve oradan da LPG sağlanan hortuma sıçradı. Alevlerin hortumu eriterek LPG gazını yakmasıyla aşırı hızlanan yangın 03.26'da "kontrol edilebilir sınırların üstüne çıktı" ve alev rengi de mavileşmeye başladı. Sonrasında da tavanda kullanılan vernikli OSB ve ahşap dekorasyonda hızla gazlaşmaya, gazlaşma da aşırı dumanlanmaya ve hızla yanmaya sebebiyet verdi.

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

"MERDİVEN VE ASANSÖR YETERSİZ, GAZ TAHLİYE SİSTEMİ YOK"

Yangının ilk başladığı alandaki malzemelerin yapısı ve LPG'nin yanında mutfak personelinin kaçış için kullandıkları kapalı otoparka açılan kapıyı açık bırakmaları da yanmayı hızlandırdı. Ayrıca, merdiven ve asansör yapılarının yetersiz ve hatalı olması, gaz tahliyesi sisteminin bulunmaması nedeniyle yanıcı ve zehirli gazların hızla otelin üst katlarına yükselmesi, tüm koridorların zehirli duman ve yanıcı gazlarla dolmasına neden oldu.

Binanın yapısal elemanları arasında bulunan "ahşap lambri ve kaplamalar" da yangın sonucu oluşan yüksek sıcaklıktan ve ısıdan etkilenirken, pencere camları ani artan ortam sıcaklığının etkisiyle patlayarak gazları bina dışına taşıdı. Bu olay, binanın dış yüzeyinde bulunan ahşap giydirme malzemesini tutuşturarak alevlerin dış cephede yükselmesine yol açtı.

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

"OTELİN ACİL DURUM EYLEM PLANI YETERSİZ"

Otelin "acil durum eylem planının yetersiz olduğu" bildirilen iddianamede, şu tespitler yer aldı: "Otel için acil durumlar arasında yangın hususunun da belirlendiği ancak düzenlenen acil durum eylem planının yetersiz olduğu, oluşturulan afet yönetim planında belirlenen yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibinin yetersiz, tecrübesiz, eğitimsiz kişilerden oluşturulduğu, acil durum eylem planının içerik olarak da yetersiz olduğu, personele otelde yangın eğitimi verilmemesi nedeniyle personelin ne yapacaklarını bilemedikleri aksine otopark ana kapılarını açmaları nedeniyle yangının hızlanmasına neden oldukları, yangının büyüme aşamasında resepsiyon görevlisine ulaşan sesli veya görsel bir otomatik uyarının olmadığı, bu nedenle yangına görevli personelin müdahale edemediği gibi farkında olmadan yangının hızlanmasına neden olacak davranışlarda bulundukları anlaşılmıştır."

İddianamede, yangın gecesi otel mutfağında dört personelin sabah kahvaltısı hazırlamak için çalıştıkları, yangının ilk olarak 03.24'te fark edildiği, fark eden personelin diğer personele haber verdiği, ardından mutfak bölümünden ayrıldığı, 03.26'da jandarmanın, 03.27'de de 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı tespitlerine yer verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19'u tutuklu 32 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. Hakkında iddianame düzenlenen kişiler arasında otel yöneticileri, belediye ve il özel idaresi görevlileri, teknik personel, denetim elemanları ve ilgili şirket yetkilileri bulunmaktadır.

Ayrıca bilirkişi raporunda sorumlu oldukları değerlendirilen kamu görevlileri hakkında soruşturma izinleri talep edilmiştir. Hepimizi derinden üzen olayın ilk anından itibaren soruşturmanın her aşaması büyük bir dikkat ve hassasiyetle yürütülmüştür. İddianame, mahkemece değerlendirildikten sonra yargılama süreci de titizlikle yürütülecektir.

"HAK ETTİKLERİ CEZALARI ALACAKLAR"

78 canımızın hayatını kaybetmesine neden olan bu elim olayda sorumluluğu bulunan kişilerin hak ettikleri cezaları alacaklarından; bağımsız ve tarafsız yargının adaleti eksiksiz şekilde yerine getireceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi derin bir üzüntü ve acıya sevk eden yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum."

Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali Murat Çetinkaya:
    Bolu belediyesi ve itfaiye personeli suçsuz ceza verilmemeli orası kültür ve turizm bakanlığın bünyesinde faaliyet veriyor umarım yeniden değerlendiri lir 37 5 Yanıtla
  • AHMET LEVENT:
    Günah keçisi gariban çalışan yatar 3-5 yıl,büyükbaşlar yırtar yine.Düzen böyle naparsın... 26 5 Yanıtla
  • Yiğit null:
    çok doğru bir karar reisim 1998 sene yatacaklar zaten içeride. Göz boyamak abartılı rakamlar kullanmak falan söz konusu bile değil 16 2 Yanıtla
  • Muhammed Gönülaçar:
    anlamayan arkadaşlar verilen ceza ile cezanın infazı aynı değil. ağırlaştırılmış müebbetin infazı en fazla 26 senedir öyle hesaplayın işte. gerçek ağırlaştırılmış müebbet budur 2000 sene demek infazı ne kadar düşerse düşsün hapisten çıkmaya yetmez. Aslında bir insanı öldürene en az böyle ceza verilmeli gerçek ağırlaştırılmış müebbet böyle olur 18 0 Yanıtla
  • Yunus Emre:
    simdi bunlar 1998 yıl sonra cikicak mi 12 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    1998 çok değilmi 50 yılda yeter 9 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    1998 yılını bilmem ama bu katiller 1998 gün bile cezaevinde kalmaz demedi demeyin hep insanların kafasını karıştırıyorsunuz. 6 3 Yanıtla
  • Ali Saclı:
    mahkameleri işgal etmeyin milleti boşona oyalamayın hepsini serbrst bırakın bu ülkede ceza yok olan ölen çocuklar ve anne babalar dır çünkü bu ülke de hırsız arsız olacaksın çünkü sistem bu 5 1 Yanıtla
  • zeki69:
    Aynı cezaya carptırılsın çok hafif bu ceza 4 1 Yanıtla
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