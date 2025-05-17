Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj - Son Dakika
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Politika

Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı bir televizyon programına mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajında, barışın tek kanatlı bir kuş olmadığını ve bu kanadın Öcalan'ın çağrısı ve fesih kararıyla kendisini gösterdiğini belirtti. Bahçeli, millet olarak bu iki kanadı birlikte gövdeye getirmemiz gerektiğini ifade etti.

17.05.2025 07:23
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Partisinin grup toplantısında yaptığı çağrı ile Terörsüz Türkiye sürecini başlatan ve gündeme dair paylaşımlarıyla süreci yakından takip eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni bir mesaj paylaştı. Bahçeli, DEM Partili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı canlı yayına mesaj gönderdi. Bahçeli'nin mesajında, Abdullah Öcalan'ın mesajına vurgu yaptı.

"BARIŞ TEK KANATLI KUŞ DEĞİLDİR"

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla mesaj gönderen Bahçeli, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok." dedi.

Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL DEVAM ETTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Bahçeli'nin açıklamasından sonra DEM Parti heyeti 26 Kasım 2024'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 9 Aralık 2024'te Bahçeli Meclis'teki bütçe görüşmelerinde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasını alkışladı.

27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verdi. DEM Parti'nin PKK elebaşı Öcalan ile ilk görüşmesi 28 Aralık Cumartesi, ikinci görüşmesi ise 22 Ocak Çarşamba günü yapıldı. Ardından DEM Pearti heyeti, partileri ziyaret etti. Heyet,16 Şubat Pazar günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye'de Bafil Talabani ve Kubat Talabani ile bir araya geldi. Ardından Öcalan'la bir görüşme daha yapan DEM Parti heyeti, İmralı Adası'ndaki görüşmenin ardından bir açıklama yaparak Öcalan'ın mesajını okudu. Öcalan mesajında "Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum." ifadelerini kullandı. Açıklama öncesi Öcalan'ın İmralı Adası'nda çekilen son fotoğrafı da paylaşıldı.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 9 Mayıs'ta Parti Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada, " PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu önemli bir adım. Bu adımın sonrası da önemli olacak" ifadelerini kullandı. Doğan'ın açıklamasından kısa bir süre sonra terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. 12 Mayıs'ta da terör örgütü PKK kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıkladı.

Bahçeli\'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Meral Danış Beştaş, Devlet Bahçeli, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Erzurum, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mesut Zafer:
    Bir insan bu kadar dönek olamaz. Ama normal bir insan. Nedense aklıma geldi Bahçeli sen bu yaşa kadar neden evlenmedin acaba. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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