Slovenya\'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu

Slovenya'nın başkenti Lyublyana'da siyasi gündemi sarsan bir olay yaşandı. Sloven Demokrat Partisi (SDS) milletvekili Andrej Hoivik, parlamento binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay anında Hoivik'in çevredekilere seslenerek "Bu ülkeye yaptıkları şeyler doğru değil" diye bağırdığı duyuldu.

"EĞER BİR ADIM ATARSAN ATLARIM"

Parlamento çatısından aşağıya atlamakla tehdit eden Hoivik, olay sırasında bir kadına "Eğer bir adım daha atarsan, ben de aşağı atlayacağım" diyerek tansiyonu yükseltti.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine hızla polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Slovenya medyasının aktardığı bilgilere göre, itfaiye ekipleri Hoivik'i çatıdan güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Slovenya polis teşkilatı, olayda kimsenin yaralanmadığını ve Hoivik'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK Mİ GÖSTERİYOR?

Hoivik'in neden böyle bir girişimde bulunduğu henüz açıklanmazken, Sloven medyası milletvekilinin son haftalarda yorgunluk ve duygusal tükenmişlik belirtileri gösterdiğini iddia etti.

PARTİSİNDEN DESTEK MESAJLARI GELDİ

Sloven Demokrat Partisi (SDS) lideri ve eski Başbakan Janez Jansa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hoivik'e destek verdi. Jansa, "Dayan Andrej Hoivik, yalnız değilsin" ifadelerini kullanarak milletvekiline moral verdi. SDS parlamento grubundan yapılan açıklamada ise, "Bazen hayatın karşımıza çıkardığı imtihanlar çok ağır olabiliyor. Herkesten anlayış bekliyoruz" denildi.