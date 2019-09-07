Son Dakika Haberleri: Cedi Osman: "Olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz"
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Cedi Osman: "Olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz"

25 dakika önce

Karadağ karşısında başarılı performansıyla galibiyette rol oynayan Cedi Osman, oyuna enerji koymaya çalıştıklarını belirterek, "Böyle maçlara motive olmak zordur.

Cedi Osman:

Karadağ karşısında başarılı performansıyla galibiyette rol oynayan Cedi Osman, oyuna enerji koymaya çalıştıklarını belirterek, "Böyle maçlara motive olmak zordur. Özellikle ilk üç çeyrek düşük enerjiyle oynadık. 35 dakika boyunca maçın içinde kalmayı başardık, sonrasındaki 5 dakikada gösterdiğimiz karakter ve performans önemliydi." dedi.


Karadağ'ı yenerek olimpiyat elemeleri için ilk hedeflerini aştıklarını kaydeden Cedi Osman, "Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde zorlu Yeni Zelanda maçı var. İyi oynayan takım. Bir önceki grupta Brezilya ve Yunanistan'ı zorladılar. Bu karşılaşmaya da en iyi şekilde motive olup kazanarak olimpiyat elemelerini garantilemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Melih Mahmutoğlu: "Kazanmayı bildik"


Milli takımın skorer oyuncularından Melih Mahmutoğlu ise böyle maçları oynamanın zor olduğunu anlatarak, şunları söyledi:


"Hazırlanmak zor. Hedefimiz daha yukarıydı ama olmadı. Artık geriye bakmaya gerek yok. Karadağ karşısında geriden geldik, zor oldu. Karakter gösterdik ve sonunda kazanmayı bildik. FIBA'nın kuralları var, onlara uymaya çalışıyoruz. Her oyuncu için bu iki maç zor olur. Yeni Zelanda'yı yenip olimpiyat elemeleri hakkını kazanmak için elimizden geleni yapacağız."


Hakemleri eleştiren Melih, "İspanya- İtalya maçını da izledim. Datome de hakemlerle ilgili konuşmuş. Biz oyuncular bizden isteneni yapmaya çalışıyoruz. Hakemlerin bu seviyede olmadığını ben de söyleyebilirim. Oralara fazla takılmayıp en iyi şekilde oynayacağız." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman, Karadağ, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 07:05 
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