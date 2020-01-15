Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın... olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın... olayla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın... olayla ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

İstanbul Valiliği: "Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir.

İstanbul Valiliği:

"Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır"

İSTANBUL, (DHA) İstanbul Valiliği, Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında kazanın tüm yönleriyle soruşturulduğu ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın süreci bizzat takip ettiği belirtildi.

Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama yapıldı. Valiliğin yazılı açıklamasında, "13.01.2020 Salı günü saat 13: 25 sıralarında Acıbadem Caddesi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Otobüs durağı yakınında yol üzerine park etmiş olan 34 XXX 798 plakalı aracın, çekici ile alınması esnasında meydana gelen ve hepimizi derinden üzen kaza ile ilgili, Çekici Operatörü ve Trafik Polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir. Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla ÇETİNKOL hanımefendiye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Çekicinin kaldırdığı araçtan düşen kadın... olayla ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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