Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı - Son Dakika
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Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı

12.08.2022 18:16
Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı

Çekya'da saatte 186 kilometre hızla radara yakalanan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 245 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak takla attı.

Çekya'da saatte 186 kilometre hızla radara yakalanan motosiklet sürücüsü ile polis arasında yaşanan kovalamacada 245 kilometre hıza ulaşan motosiklet sürücüsü virajı alamayarak takla attı.

Çekya'da 35 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü D1 Otoyolu Vyskovsko bölgesinde saatte 186 kilometre hızla giderken otoyol devriyesinin radarına yakalandı. Polisin 'dur' uyarılarını dikkate almayan sürücü kaçmaya başladı. Polis ile yaşanan kovalamaca sırasında saatte 245 kilometre hıza ulaşan sürücü daha sonra virajı alamayarak yol kenarında bulunan çimenlik alana girdi ve takla attı. Polis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Birçok suçtan ceza aldı

Yapılan kontrollerin ardından hastaneden çıkarılan sürücüye polis tarafından hız sınırını aşmak, ehliyetsiz araç kullanmak, sinyal vermeden tehlikeli şekilde şerit değiştirmek, şerit değiştirmenin yasak olduğu bölümde şerit değiştirmek, polisin 'dur' emrine uymamak, motosikletin araç muayenesinin olmaması, motosiklet sigortasının bulunmaması, trafik kazasına neden olmak ve yanlış yerleştirilmiş ve okunmayan plaka nedeniyle işlem yapıldı. Polis sözcüsü Pavel Svab tarafından yapılan açıklamada, "Motosiklet sürücüsü otoyol devriyesinin radarına çok yüksek hızla yakalandı ve sonrasında kaçmaya çalıştı. Muhtemelen ehliyeti olmadığı için kaçmak istedi. Sonrasında durmak isterken virajı alamayarak kaza yaptı. Sağlık durumu iyi fakat diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atmaktan ve daha birçok sebepten dolayı hakkında cezai işlem yapılacak" denildi. - PRAG

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Motosiklet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'da radara yakalanan motosiklet sürücüsü polis kovalamacasında takla attı - Son Dakika
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