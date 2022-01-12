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Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu - Son Dakika

Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu

12.01.2022 23:55

Çekya'nın ünlü futbol kulüpleri Slavia Prag ve Sparta Prag'ın stadyumlarında korona virüsle mücadele kapsamında aşı merkezleri açıldı.

Çekya'nın ünlü futbol kulüpleri Slavia Prag ve Sparta Prag'ın stadyumlarında korona virüsle mücadele kapsamında aşı merkezleri açıldı.

Çekya'nın başkenti Prag'da ünlü futbol kulüpleri Slavia Prag ve Sparta Prag'ın rekabeti, futbol sahasından aşı merkezlerine taşındı. Ülkede taraftarları aşıya teşvik etmek için başlatılan proje kapsamında iki kulübün stadyumlarına aşı merkezleri kuruldu. Şubat ayı başına kadar faaliyette olacak aşı merkezlerinde Pfizer-Biontech aşısı yapılırken, aşılama hizmetinden sadece yetişkinler faydalanabiliyor. Hafta içi yerel saatle 14.00-20.00 ve hafta sonu 08.00-20.00 saatleri arasında açık olan aşı merkezlerine sadece randevu sistemi ile gelinebiliyor. Sparta Prag'ın stadı Generali Arena'daki aşı merkezi günde 200 kişi aşılama kapasitesine sahipken, Slavia Prag'ın Sinobo Stadı'nda ise günde 300 kişi aşılanabiliyor. Aşı kapasite hafta sonu ise iki katına çıkıyor.

"ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ TAM KAPASİTE VE FIRTINALI ATMOSFERİN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUZ"

Sparta Prag Kulübü yöneticisi Frantisek Cupr, projeye yönelik gerçekleştirilen basın toplantısında, "Sadece bin taraftarın gelebildiği boş stadlar görmek istemiyoruz. Eski günlerdeki gibi tam kapasite ve fırtınalı atmosferin tadını çıkarmak istiyoruz. Üçüncü doz aşının Covid-19'u hayatımızdan silmemize ve dolu stadyumlara dönmemize yardımcı olacağına inanıyorum" dedi.

"SPORSEVERLER, HEM ÇOK SEVDİKLERİ STADYUMLARINI ZİYARET EDEBİLECEK HEM DE UNUTULMAZ BİR AN YAŞAYABİLECEKLER"

Slavia Prag stadındaki aşı merkezinin koordinatörü olan Nikola Melicharova ise, "Daha fazla aşı merkezi ve daha fazla aşı yapmak istedik. Sporseverlerin aşı olmak için birçok nedeni olduğunu düşünerek bu projeyi hayata geçirdik. Sporseveler, aşı olarak hem eski günlere daha hızlı dönebilecek hem çok sevdikleri stadyumlarını ziyaret edebilecek hem de unutulmaz bir an yaşayabilecekler" şeklinde konuştu.

"BUGÜN BURADAYIM, ÇÜNKÜ BURADA AŞI OLMAM SAYESİNDE STADIMIZI GÖREBİLDİM"

Sparta Prag'ın Generali Arena stadındaki aşılama merkezine gelen bir Sparta Prag taraftarı, "Çok büyük bir Sparta Prag taraftarıyım. Kalbim her zaman bu renkler için çarpıyor. Bugün buradayım çünkü burada aşı olmam sayesinde stadımızı görebildim. Bu zor günlerde stadımızı her zaman görebilmek mümkün değil. Uygulamadan memnunum ve çok mutluyum" dedi.

Çekya'nın 10.7 milyon nüfusunun yüzde 64.1'i ilk doz Covid-19 aşısını yaptırırken, yüzde 62.7'si ise iki doz aşısını oldu. Hatırlatma dozu olarak bilinen 3. doz aşıyı yaptıranlar ise nüfusun yüzde 27.4'ünü oluşturuyor. Çekya'da salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında spor müsabakalarına bin kişiden fazla seyirci alınmıyor.

(Özgür Öztürk/İHA)

Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu
Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu
Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu
Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu
Çekya'da stadyumlara aşı merkezi kuruldu

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Koronavirüs, Slavia Prag, Sparta Prag, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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