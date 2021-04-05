Celasun karakterine can veren Kubilay Aka, Çukur dizisinden ayrıldı
05.04.2021 22:38
Çukur, adım adım finale gidiyor. Dizide, 'Celasun' karakterini canlandıran Kubilay Aka, sevilen dizinin kadrosundan duygusal bir mesajla ayrıldı.
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi 123. yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi akşamı seyirci karşısına çıktı.
CELASUN DİZİYE VEDA ETTİ
Amca ve Vartolu arasında geçen gerilim dolu konuşmanın geçtiği Çukur'un yeni bölümde Celasun hain bir saldırıya uğradı. Aracında boğulan Celasun 123. bölümde diziye veda etti.
"EYVALLAH ÇUKUR, HAKKIN ÖDENMEZ"
Vedasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Kubilay Aka, "4 sene oldu dile dolay. Söylenecek çok fazla şey var ama aile her şeydir sloganıyla yola çıktığımız işte aile gibi olma talihini yaşıyorum sizlerle. Eyvallah Çukur. Hakkınız ödenmez"
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