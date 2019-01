Çelebispor Kulübü'nden Vali Memiş'e 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Erzurum'da adeta Uzakdoğu sporları ile özdeşleşen ve bir çok spor branşında da faaliyet gösteren Çelebispor Kulübü Yönetimi Vali Okay Memiş'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Erzurum'da adeta Uzakdoğu sporları ile özdeşleşen ve bir çok spor branşında da faaliyet gösteren Çelebispor Kulübü Yönetimi Vali Okay Memiş'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelebi, salon sporlarına önemli bir soluk kazandıracak olan yeni projesi hakkında Vali Memiş'e birifing verdi.



Erzurum Çelebispor Kulübü Yönetimi Vali Okay Memiş'i ziyaret etti. Kulüp Başkanı Ahmet Çelebi, yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Ala, Naci Ergen ve Nurullah Pala, Vali Memiş'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan Çelebispor, yönetimine Vali Memiş yakın bir ilgi gösterdi.



1995 yılında kurulan ve Karate, Boks, kick boks, jimnastik, curlging, basketbol, golf, yüzme, taekwondo, aikido, voleybol, buz pateni ve short track branşlarında spora hizmet veren Çelebispor, Erzurum'da özellikle Uzakdoğu sporları ile özdeşleşmiş bir spor kulübü olarak kamuoyundan alkış alıyor.



Çelebispor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelebi, ziyarette kulübün faaliyetleri hakkında Erzurum Valisi Okay Memiş'e bilgi verirken, Erzurum'da Uzakdoğu, jinsansik ve salon sporlarına önemli bir soluk kazandıracak olan yeni tesis projesi hakkında da Vali Memiş'e brifing verdi.



Projenin mimarı ve mühendislik çalışmalarını inceleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, Çelebi'ye bu önemli proje için başarı dileklerini iletti.



KARATE DENİNCE AKLA TÜRKİYE'DE AKLA GELEN BİR KULÜP



Özellikle karatede Erzurum ve Türkiye'ye ulusalararası arenada çok büyük başarılar kazandıran Çelebispor'un bundan böyle olimpiyatlar için sporcu yetiştireceğini belirten Kulüp Başkanı Ahmet Çelebi, Erzurum olarak 16 yıl üst üste Uluslararası Palandöken Karate Kupası'nı düzenlemenin gururunu da yaşadıklarını ifade etti.



Çelebi, kulüp olarak kick bosk ve curlingte de çok başarılı sporcular ve şampiyonlar yetiştirdiklerinin altını çizerek, Vali Okay Memiş'e verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.



VALİ MEMİŞ PROJEYİ BEĞENDİ



Ahmet Çelebi'nin Yıldızkent semtinde hayatiyete geçirmeyi planladığı spor kompleksi projesini oldukça beğenen Vali Okay Memiş, projenin tamamlanması halinde Erzurum'un salon sporlarında çok önemli bir tesise kavuşacağını belirtti. Vali Memiş, proje için Çelebi'ye başarı dileklerini iletti. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak

Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı

Eltiler, Fuhuş Yaparken Suçüstü Yakalandı

Karısına "Gülüm" Diyen Arkadaşının Boğazını Kesti! Katile Müebbet Hapis Verildi