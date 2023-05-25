Çelik döküm fabrikasında patlama gerçekleşti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı

Çorum- Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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