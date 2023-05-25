Çelik döküm fabrikasında patlama gerçekleşti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı - Son Dakika
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Çelik döküm fabrikasında patlama gerçekleşti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı

25.05.2023 16:59

Çorum-Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında meydana gelen patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Çorum- Ankara kara yolunda bulunan çelik döküm fabrikasındaki savurma kazanında patlama meydana geldi. İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çorum'da Döküm Fabrikasında Patlama: 2'si ağır 6 İşçi Yaralandı

6 İŞÇİ YARALANDI

Patlamada 2'si ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çelik döküm fabrikasında patlama gerçekleşti, 2'si ağır 6 işçi yaralandı - Son Dakika


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