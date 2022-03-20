Çelik kasadan para çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Çelik kasadan para çalan hırsızlar kamerada

20.03.2022 13:01
Çelik kasadan para çalan hırsızlar kamerada

Bahçelievler'de girdikleri işyerindeki çelik kasadan bir miktar para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli yakalandı.

Bahçelievler'de girdikleri işyerindeki çelik kasadan bir miktar para ve ziynet eşyası çalan 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anı ise kameraya yansıdı.

Olay, Kocasinan Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir işyerinde 3 Mart tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işyerine giren hırsızlar içerideki para kasasını açtı. Kasanın içindeki bir miktar para ve ziynet eşyasını çalan hırsızlar daha sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde iki kişinin işyerinde dolaştıktan sonra kasaya yöneldikleri ve içindekileri çaldıkları görüldü. Hırsızların kendilerini görüntülediğini fark ettikleri kameranın yönünü de değiştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenler'de kaldıklarını belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda Ali B., Kaddafi Ç., Zulkif B. ve Vedat K. gözaltına alındı. Daha önceden de defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıkan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çelik para kasası açmaya yarayan manyetik matkap, murç ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

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Bahçelievler, Mahmutbey, Kocasinan, Hırsızlık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çelik kasadan para çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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