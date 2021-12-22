Cem Kurtoğlu, Gönül Dağı Ailesine Katıldı - Son Dakika

Kurtoğlu, Gönül Dağı'nda, daha çok küçükken çocuklarını ninelerine bırakarak eşiyle birlikte Almanya'ya giden ve bir daha dönmeyen Arif karakterini canlandıracak.

Geçtiğimiz hafta kızlarını telefonda arayarak geleceğini açıklayan Arif, özellikle Zeynep'in büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Elif ise kardeşini sakinleştirmeye çalışarak konuya ılımlı bir şekilde yaklaşmıştı.

Bu hafta ekrana gelecek Gönül Dağı'nın kırk beşinci bölümünde, çocukluklarından bu yana aile sıcaklığını yaşayamamış iki kardeşin, yıllar sonra aniden ortaya çıkan babalarıyla hesaplaşmalarına tanıklık edeceğiz. Çocuklarından ayrı yurtdışında yaşayan ve uzun yıllar ortada gözükmeyen Arif, geçmiş yılların muhasebesini nasıl yapacak? Elif ve Zeynep, babalarını affedebilecek mi? Babalarına ikinci bir şans verecekler mi? Gönül Dağı'nın kırk beşinci bölümünde izleyeceğiz.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği Gönül Dağı'nın senaryosunu Ali Asaf Elmas ve Mustafa Becit kaleme alıyor.

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan'ın başrolleri paylaştığı Gönül Dağı'nda, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca, Zümre

Meğreli, Burak Haktanır, Buse Orcan, Güliz Aybay, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cemil Şahin , Ufkum Kalaoğlu ve Cem Kurtoğlu rol alıyor.