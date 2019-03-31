Son Dakika Haberleri: Cem Yılmaz Oyunu Kullandı

Cem Yılmaz Oyunu Kullandı

1 saat önce

CEM Yılmaz oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.

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CEM Yılmaz oyunu Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı.

Oy verme işlemi için geldiği okulun girişinde 'Sizi çok seviyorlar Cem Bey' diyen kişiye Cem Yılmaz, "Sen sevmiyor musun?" cevabını verdi.  Yılmaz, cep telefonunu da oy vereceği sınıftaki görevlilere teslim ederken, "Ama fotoğrafını çekecektim" diyerek espri yaptı.

Oy vermeden önce mikrofona esprili bir şekilde, "Kazanacağız" diyen ünlü komedyen oy verme işleminin ardından, "İçeride uzun süre kaldınız" sorusuna, "İçerde kararsızları düşündüm" yanıtını verdi. Yılmaz, "Hayırlı olsun, yeni bir seçimde görüşmek dileğiyle" diyerek okuldan ayrıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:06 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Cem Yılmaz, Güncel
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