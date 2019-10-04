Son Dakika Haberleri: Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı
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Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı

30 dakika önce

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı, birinci yıl dönümünde Kayseri'de anıldı.

Cemal Kaşıkçı'nın katledilişinin birinci yılı, System.String[]

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı, birinci yıl dönümünde Kayseri'de anıldı.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen etkinliğe, dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.

Grup adına konuşan MAZLUMDER Kayseri Şubesi Başkan Yardımcısı Mehmet Şerif Gündüz, katillerin ve azmettirenlerin bir an önce yakalanarak adalet önünde hesap vermeleri gerektiğini söyledi.

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine de destek veren grup, "Anneler teröre baş kaldırıyor" ve "Diyarbakır annelerinin yanındayız" yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Erciyes Kadın Platformu üyesi Neriman Yılmaz, çocukları kandırılarak kaçırılan yüreği yanık annelerin Diyarbakır HDP binası önündeki oturma eyleminde yanında olduklarını kaydetti.

Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, İstanbul, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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