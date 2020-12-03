Çemberlitaş'ta boş binadan düşen molozlar nedeniyle tramvay seferleri aksadı - Son Dakika

Fatih'in Çemberlitaş semtinde boş bir binadan moloz düşmesi üzerine tramvay seferleri bir süre yapılamadı.

Alınan bilgiye göre, Çemberlitaş'taki Yeniçeriler Caddesi'nde yer alan 4 katlı boş bir binanın en üst katından molozlar caddeye düştü.

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, caddenin bir bölümünü yaya trafiğine kapatırken, tramvay seferleri de geçici olarak durduruldu.

İtfaiye ekipleri caddeye düşen molozları temizledikten sonra daha önce güvenlik amacıyla binaya kurulan ve molozların düşmesiyle hasar gören bariyerin bir bölümünü kaldırdı.

Bu müdahalenin ardından cadde yeniden yaya trafiğine açılırken, tramvay seferleri de yeniden başlatıldı.