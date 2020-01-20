Cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Cemevine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı, System.String[]

Sultanbeyli'de cemevine yapılan saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.


İstanbul Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tuvalet camları kırılarak içeri girildikten sonra yerlere ve camlara provokasyon amaçlı yazılar yazılmış, bağış kutusunda bulunan 300 lira alınmıştı. Olayın yaşandığı gecenin sabahında cemevine gelen görevliler, polise haber vermişti. Yaşanan olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve araştırmanın çok yönlü bir şekilde sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Başsavcı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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