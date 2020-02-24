Cenevre'deki Libya ortak askeri komite toplantılarının ikinci turu sona erdi - Son Dakika
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Cenevre'deki Libya ortak askeri komite toplantılarının ikinci turu sona erdi

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun dün sona erdiğini duyurdu.

Cenevre'deki Libya ortak askeri komite toplantılarının ikinci turu sona erdi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'de düzenlenen 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ikinci turunun dün sona erdiğini duyurdu.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde geçen hafta başlayan ve 5 üyesinin BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarında, BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin de hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, taraflara "iyi niyetleri ve profesyonelliklerinden" dolayı teşekkür edilerek, UNSMIL himayesinde ortak bir izleme mekanizması uygulanarak sivillerin bölgelerine güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için ayrıca UNSMIL ve her iki tarafın, bir ateşkes anlaşması taslağı hazırladığı bilgisi paylaşıldı.

İki tarafın da taslak anlaşmayı liderliklerine sunarak daha detaylı istişarede bulunacakları ifade edilen açıklamada, tarafların müzakerelere devam etmek için mart ayında yeniden bir araya gelecekleri kaydedildi.

UNSMIL'in açıklamasında ayrıca, mevcut çatışmazlık anlaşmasına harfiyen uyulması, sivillerin ve sivil altyapı tesislerinin korunması çağrısı yinelendi.

Öte yandan, dün sona eren toplantıların BM tarafından bugün açıklanması soru işaretlerine neden oldu.

Toplantılar önce askıya alınmış sonra yeniden başlamıştı

Cenevre'de 3 Şubat'ta başlayan ve 5 üyesinin UMH, diğer 5 üyesinin de Halife Hafter'e bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusu tarafından belirlendiği 5+5 formatındaki ortak askeri komite toplantılarının ilk turu 8 Şubat'ta sona ermişti.

BM nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi, darbeci Halife Hafter'e bağlı milislerin 18 Şubat Salı günü Trablus Limanı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle İsviçre'nin Cenevre kentindeki 5+5 formatında planlanan ikinci tur askeri komite toplantısına katılımını askıya almıştı.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Sözcüsü Jean El Alam ise 20 Şubat'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Cenevre'deki 5+5 formatındaki askeri komite toplantılarının yeniden başladığını teyit ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Birleşmiş Milletler, Cenevre, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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