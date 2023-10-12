Cengiz Kurtoğlu'na savcıdan ceza talebi

Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu oyuncu Tolga Yüce'nin doğum günü partisinde işletmeci Mustafa Can ile tartışmıştı. Aralarında çıkan tartışma sonrası Cengiz Kurtoğlu'nun, Mustafa Can'a yumruk attığı iddia edilmişti. Olaylı gecenin ardından işletmeci Mustafa Can şikayette bulunması üzerine Cengiz Kurtoğlu hakkında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talebiyle dava açılmıştı.

AYLIK GELİRİNİN 50 BİN LİRA OLDUĞUNU SÖYLEDİ

İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Cengiz Kurtoğlu katıldı. Şikayetçi Mustafa Can ise duruşmaya gelmedi. Cengiz Kurtoğlu kimlik tespiti esnasında ses sanatçısı olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyledi. Olay günü Tolga Yüce'nin ısrarı sonrası doğum günü partisine katıldığını söyleyen Cengiz Kurtoğlu, kendisine Cem Yılmaz, Sezen Aksu gibi ünlü isimlerin partiye katılım sağlayacaklarının söylendiğini fakat gittiğinde ortamın bambaşka olduğunu söyledi.

CENGİZ KURTOĞLU: SADECE ELİMLE İTTİM

Cengiz Kurtoğlu, "Nereli olduğunu ifade ederken birden sıra Orhan Gencebay'a geldi. Benim yüzüme bakarak Orhan Gencebay için 'Samsun çingenesi' dedi. Ortam biraz gerildi. Daha sonra İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen'e konuyu getirdi. Kahkaha atarak 'Bunların hiçbiri sanatçı değil, Türkiye'nin tek sanatçısı Ciguli' dedi" şeklinde konuştu. Karşılıklı olarak bağrıştıklarını, ama herhangi kötü bir söz söylemediğini ve fiziksel temasta bulunmadığını ileri süren Cengiz Kurtoğlu "Tartışma bitti oradan ayrıldık ertesi gün emniyete ifadeye gittim" dedi. Hakim, Cengiz Kurtoğlu'nun soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde ittirdiği yönündeki beyanını sordu. Bunun üzerine Kurtoğlu, "Soruşturmada verdiğim ifade doğrudur. Sadece elimle ittim. Elimde herhangi bir cisim yoktu. Katılanın yüzüne bıçakla vurduğum iddiasını kabul etmiyorum. Yaralama ve hakaret suçlarını kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

1 YIL 9 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre müşteki Mustafa Can'ın yüzünde sabit iz olmadığı kaydedildi. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, sanık Cengiz Kurtoğlu'nun haksız tahrik altında "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçlarından 5 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"DUYANLARA DUYMAYANLARA" DİYEREK SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Mahkeme, taraflara mütalaaya savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı Cengiz Kurtoğlu basın mensuplarının soruları üzerine konuşmayıp "Duyanlara duymayanlara" diyerek şarkısına atıfta bulundu.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 22 Kasım 2021'de doğum günü partisinde Cengiz Kurtoğlu ve Mustafa Can aynı masada oturduğu ve orada tanıştıkları yer aldı. Şikayetçi Mustafa Can'ın, sanatçı Orhan Gencebay hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilen iddianamede, Cengiz Kurtoğlu'nun Can'a yönelik küfür ve hakarette bulunduğu ve yüzüne yumruk attığı belirtildi. İddianamede, müştekinin beyanında sanığın elindeki bıçak ile saldırdığı yönünde şikayet etmiş olsa da olay yerindeki kameralardan iddianın asılsız olduğu tespit edildiği anlatıldı. Cengiz Kurtoğlu'nun ifadesinin yer verildiği iddianamede, Mustafa Can'ı uygun bir dilde uyardığını fakat hakaretlere devam etmesi üzerine eliyle ağzını kapattığını bu esnada tırnağının çizmiş olabileceğini ileri sürdü. Cengiz Kurtoğlu'nun "Basit yaralama" ve "Hakaret" suçundan 7 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.