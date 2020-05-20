Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasa İngiltere'ye gidemezdim

Beşiktaş formasıyla 2014-18 sezonları arasında ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 23 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Fanatik'e konuşan Cenk Tosun'un sözleri...



"AHMET NUR ÇEBİ OLMASA BELKİ İNGİLTERE'YE GİDEMEZDİM"



"Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yle benim aram her zaman iyiydi. Onu çok severim. O da beni çok seviyor. Benim Everton'a transferim, onun kulüpte İkinci Başkan olduğu döneme denk geldi. Benim transfer görüşmelerimi de o yapmıştı. Belki de o olmasaydı benim İngiltere'ye transferim gerçekleşmeyecekti. 'Başkanım lütfen İngiltere'ye gidişime izin verin. En büyük hayalim Premier Lig. Lütfen engellemeyin' demiştim. O da sağolsun anlayışla karşıladı. Hem kulübüme önemli bir bonservis geliri kazandırdım hem de hayallerimi gerçekleştirdim. Sakatlığımın ardından Ahmet Başkan beni aradı, güzel temennilerde bulundu. Onun iyi niyetine inanıyorum. Elinden geleni yapıyor. Umarım başarılı olur. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasına üzüldüm. Başkan'la telefonla konuştuk. Kendisi çok güçlü bir adam. İnşallah en kısa sürede bu sorunu atlatır. Ek olarak başta Beşiktaş olmak üzere bu problemi yaşayan tüm takımlarımız ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun."



"SAHALARA DÖNME SÜRECİM TOPLAMDA 7 AYI BULACAK"



"Sakatlığımın ardından 2 ay geçti. Kendimi gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Sadece çapraz bağ değil, menisküs iç yan bağ operasyonu da geçirdim. Bundan dolayı sahalara geri dönme sürecim toplamda 7 ayı bulacak. Kendimi zorlamıyorum. Tamamen hazır ve fit olduğum zaman idmanlara başlayacağım. Önce Londra'da başladı tedavim. O zaman koronavirüs tam anlamıyla yükselişte değildi. 3 gün fizyoterapistle çalışıyordum. Durumlar sıkıntılı olunca evden çalışmaya geçtik. Fizyoterapistle görüntülü konuşup çalışmalarımı öyle yapıyorum. Londra'dan Liverpool'daki evime geçtim. Evimde havuzum var, yüzme idmanı yapıyorum. Kulüp tesislerimiz kapalı. Ne zaman açılacağını bilmiyoruz. Tesisler açıldığında tam anlamıyla tedavi görebileceğim."



