Seyir halindeyken telefonla konuşan sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Seyir halindeyken telefonla konuşan sürücü kamyonete çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Halkalı Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeyken telefonla konuşan kadın sürücü, önünde duran kamyonete çarptı. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Olay, saat 16.20 sıralarında Halkalı Basın Ekspres Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 60 ACK 475 plakalı aracın sürücüsü Serdar Avanes, kamyonetinin brandasını düzeltmek için durdu. O sırada arkadan gelen 34 BUC 032 plakalı aracın sürücüsü Leyla A., seyir halindeyken telefonla konuştuğu sırada duran kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerineyse olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Leyla A. itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralanan 2 sürücü ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle aksayan trafik araçların olay yerinden çekilmesinin ardından normale döndü.

Kazayı gören bir vatandaş, "Arkadan gelen sürücünün elinde telefonla vardı. Çarpınca kaza oldu. İki sürücü yaralandı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.