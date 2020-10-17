"Ceren Balerinin Çığlığı" adlı kitap için imza günü düzenlendi - Son Dakika

Ordulu yazar Yalçın Şimşek'in, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'i konu edindiği, "Ceren Balerinin Çığlığı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşen 224 sayfalık kitabın imza gününe kitapseverler ilgi gösterdi.

Yalçın Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir'in hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Bazen ateşin, düşmediği yerleri de yakabildiğini dile getiren Şimşek, kendisinin de çocukları olduğunu, Özdemir'in acısını derinden hissettiğini aktardı.

Şimşek, Ceren Özdemir hakkında öykü yazma fikriyle yola çıktığını ancak konu derin olduğu için 224 sayfalık bir kitabın ortaya çıktığını ifade etti.

Özdemir'in vahşice öldürülmesinden 10 gün sonra yazmaya başladığı kitabı 10 ayda tamamladığını vurgulayan Şimşek, "Kitabın yazım aşamasında Ceren'in ailesi ve avukatının yanı sıra birkaç kişiyle daha görüştüm. Bu kitabı yazma amacım, bir cinayeti ele almaktan ziyade kadına yönelik şiddet ve cinayeti engelleyebilecek toplumsal algı yaratabilir miyiz, toplumsal duyarlılığa katkı yapabilir miyiz düşüncesiydi." dedi.

Yerel yayın yapan bir gazetede köşe yazarlığı da yaptığını belirten Şimşek, orada da Ceren Özdemir'le ilgili 5 köşe yazısı kale aldığını sözlerine ekledi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.