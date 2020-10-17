"Ceren Balerinin Çığlığı" adlı kitap için imza günü düzenlendi - Son Dakika

"Ceren Balerinin Çığlığı" adlı kitap için imza günü düzenlendi

17.10.2020 14:53

Ordulu yazar Yalçın Şimşek'in, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'i konu edindiği, "Ceren Balerinin Çığlığı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Ordulu yazar Yalçın Şimşek'in, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'i konu edindiği, "Ceren Balerinin Çığlığı" isimli kitabı için imza günü düzenledi.

Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde gerçekleşen 224 sayfalık kitabın imza gününe kitapseverler ilgi gösterdi.

Yalçın Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceren Özdemir'in hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü söyledi.

Bazen ateşin, düşmediği yerleri de yakabildiğini dile getiren Şimşek, kendisinin de çocukları olduğunu, Özdemir'in acısını derinden hissettiğini aktardı.

Şimşek, Ceren Özdemir hakkında öykü yazma fikriyle yola çıktığını ancak konu derin olduğu için 224 sayfalık bir kitabın ortaya çıktığını ifade etti.

Özdemir'in vahşice öldürülmesinden 10 gün sonra yazmaya başladığı kitabı 10 ayda tamamladığını vurgulayan Şimşek, "Kitabın yazım aşamasında Ceren'in ailesi ve avukatının yanı sıra birkaç kişiyle daha görüştüm. Bu kitabı yazma amacım, bir cinayeti ele almaktan ziyade kadına yönelik şiddet ve cinayeti engelleyebilecek toplumsal algı yaratabilir miyiz, toplumsal duyarlılığa katkı yapabilir miyiz düşüncesiydi." dedi.

Yerel yayın yapan bir gazetede köşe yazarlığı da yaptığını belirten Şimşek, orada da Ceren Özdemir'le ilgili 5 köşe yazısı kale aldığını sözlerine ekledi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık 2019'da Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ceren Özdemir, Altınordu, Saldırı, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ceren Balerinin Çığlığı' adlı kitap için imza günü düzenlendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni gaz müjdesini vermek için helikopterle Fatih sondaj gemisine iniş yaptı Taksici dehşeti! Tartıştığı müşteriyi darbedip köpeğine kemerle saldırdı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi Filyos Limanı'nda hareketli anlar yaşanıyor Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Gucci'nin 1300 TL'lik yırtık çorap satması Twitter'da alay konusu oldu Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Acı, korku hepsi bir arada! Ermenistan'ın haince saldırdığı Gence'de enkaz altında kalan çocuğun bakışları yürek burktu
Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı Şarkıcı Aynur Aydın, yıllar önce yaşadığı tacizi anlattı: Bir kadın konser boyunca bana fıstık atıp el işareti yaptı         
14:40
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al Ittihad'a dönmek için gün sayıyor Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al Ittihad'a dönmek için gün sayıyor         
13:38
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı Poz vermek için merdivene oturan model, maymunun tacizine uğradı         
12:00
18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz         
10:58
Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı Polis kılığına giren soyguncu, girdiği kuyumcunun sahibini kelepçeleyip 1 kilo altın çaldı         
10:49
Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş         
10:38
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı Ocakbaşındaki 'istek şarkı tartışması' kanlı bitti: 2'si ağır 5 yaralı         
01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı         
22:48
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 15:02:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ceren Balerinin Çığlığı" adlı kitap için imza günü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei