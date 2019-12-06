Son Dakika Haberleri: Ceren'in babası 'idam' istedi
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Ceren'in babası 'idam' istedi

6 saat önce

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyledi.

Ceren'in babası 'idam' istedi, System.String[]

Ceren Özdemir'in babası Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini söyledi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İlçeye bağlı Zaferi Milli Mahallesi'ndeki eve gelen Torun, burada baba Yılmaz ve anne Güfer Özdemir'e başsağlığı dileyerek, ailenin acısını paylaştı.


"İdam cezası gerekli"


Baba Yılmaz Özdemir, idama karşı olduklarını ama bu tür vakalarda idam cezasının gerektiğini belirterek, "Yarın yine bunları topluma bırakacaklar. Açığa alacaklar, açıktan yine kaçacaklar. Ben gül gibi çocuğumu 20 yıldır yetiştirmiştim. Bunun kararını artık devlet büyükleri verecek. Bizim sorumluluğumuzda değil. Bu problemi büyüklerimiz çözecek" dedi.


"Onu yetiştirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum"


Çocuklarını yetiştirmek için yıllarca garsonluk yaptığına değinen baba Yılmaz Özdemir, "O çocuğumuzu yetiştirmek, bu hale getirmek için 35 senedir garsonluk yapıyorum. Bize düşen vatana millete faydalı çocuklar yetiştirmek. Ben de onu yaptım zaten. Başka da elimden bir şey gelmez" diyerek Ceren'in bugün doğum günü olduğunu hatırlattı. - ORDU

Yılmaz Özdemir, Ceren Özdemir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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