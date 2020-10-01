Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl online olarak düzenlenecek

Trakya'nın ilk ve tek endüstriyel fuarı olduğu belirtilen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı (ÇEF), bu yıl online ortamda düzenlenecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek fuarda açılacak sanal stantlar, 3 gün boyunca 24 saat ziyaret edilebilecek. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Süleyman Kozuva, "Online fuarımız ile en büyük hedefimiz bölgemizde yer alan firmalarımızın birbirini tanıyarak iş birliği içinde olması ve ortak iletişim ağının kurulmasıdır" dedi.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenecek 4. Online Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 6-7-8 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yıl sanal ortamda, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek fuarda, 10: 00-17: 00 saatleri arasında canlı oturumlar yapılacak. Oturumlarda, ekosistemin önemli isimleri konuşmalar ve sunumlar yapacak. Fuarda firmaların açacağı sanal stantlar da 3 gün boyunca 24 saat ziyarete açık olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) denetiminde geçekleştirilecek fuarda; demir-çelik, makine, elektrik-elektronik, mekanik, inşaat ve yapı malzemeleri, teknoloji ve yazılım, sağlık, tekstil ve konfeksiyon, otomotiv, kimya, plastik ve gıda sektörlerden çok sayıda firma stant açacak. Sanal stantlar, 24 saat ziyarete açık olacak.

KOZUVA: ONLİNE FUAR İLE HEDEFİMİZ ORTAK İLETİŞİM AĞI KURMAK

ÇTSO Başkanı Süleyman Kozuva, online fuar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni dünya düzeninde dijital platformda Online Çerkezköy Endüstriyel Fuarımızla yer almaktan, katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz ile bu deneyimi paylaşacak olmaktan gururlu ve memnunuz. Online fuarımız ile en büyük hedefimiz bölgemizde yer alan firmalarımızın birbirini tanıyarak iş birliği içinde olması ve ortak iletişim ağının kurulmasıdır." dedi.

Kozuva, şu ifadeleri kullandı; "Kurulduğumuz günden bu yana birlik olmanın güçlü olmak anlamına geldiğini biliyoruz. Bugün KOBİ'lerimizin ve dünyaca ünlü firmalarımızın aramızda yer alması, oluşturduğumuz bu sinerjinin eseridir. Bu başarı Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasının, Trakya Kalkınma Ajansının, üyelerimizin, personelimizin, bizlere desteğini esirgemeyen kurumlarımızın, kısacası bölgemiz için elini taşın altına koyan herkesin başarısıdır. Herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Online Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız hepimize hayırlı olsun."

ŞAHİN: FİZİKİ FUARLAR AYAKTA KALMAK İÇİN DİJİTALLEŞMELİ

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de, ajansı olarak bölge endüstrisinin kapasitesini artıracak, ticaretini ve ihracatını geliştirecek fuarlara katılım sağlanması ve bölgede düzenlenmesine öncülük ettiklerini belirterek, "Çerkezköy, Çorlu, Ergene, Kapaklı ilçeleri, coğrafi konumu sebebiyle de Avrupa Birliği ve İstanbul pazarlarına yakınlığı ile başta tekstil olmak üzere elektrik-elektronik, metal gibi pek çok iş kolunu barındırıyor. Bu geniş yelpazede yer alan firmalarımızın bir araya gelerek sinerji yaratmaları ve bölge sanayinin gelişmesine katkıda bulunmaları en büyük temennimizdir. Geçen yıl üçüncüsü düzenlenen Çerkezköy Endüstriyel Fuarı ile bölgede bulunan küçük ve orta ölçekli KOBİ'lerin, büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları ve büyük firmaların bölgede bulunan yan sanayi sektörlerini tanımaları, böylelikle bölgesel tedarik zincirinin oluşması amaçlanıyor." dedi.

Şahin, şöyle devam etti;

"Covid-19 salgını ülkemizi ve Trakya'yı da etkiledi. Hayat akışında devam ederken, Çerkezköy Endüstriyel Fuarı gibi bir organizasyonun kapılarının kapatılması düşünülemezdi. Bunun için Trakya Kalkınma Ajansı ve Çerkezköy TSO olarak ÇEF'in bu yıl sanal platformda düzenlenmesine karar verdik. Sanal fuar çözümleri, bu olumsuz ekonomik koşullarda avantaja dönüştürülebilir bir seçenek olarak değerlendirilmeli. Günümüzde şirketler data için milyonlarca lira para ödüyor. Sanal fuarlarda bu dataların 10 katı elde ediliyor. Dolayısı ile fiziki fuarların ayakta kalması ve pazarını genişletmesi için daha çok dijitalleşmesi gerekiyor. Bu sayede şirketler fiziki fuarlara oranla ticaret hacimlerini 2-3 katına daha çıkarabilirler. Biz de ÇEF'in sanal platforma taşınarak bu avantajlardan daha fazla yararlanacağını düşünüyoruz. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'nın önümüzdeki yıllarda ulusal ve uluslararası katılımlarla daha da büyümesi dileklerimizle katılım gösteren tüm firmalarımıza hayırlar ve bol kazançlar getirmesini niyaz ederiz."

KATILIMCI FİRMALARA BİRÇOK FIRSAT SUNULACAK

Fuar ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı;

"4. Online ÇEF, katılımcı firmalara sektördeki yenilik ve gelişmeleri takip etme, iş alanındaki farklı firmalarla görüşme, olası iş fırsatları için yeni kişilerle tanışma ve iş ağını genişletme imkanı verecek. Katılımcılar, sektörel bilgilerini geliştirme, müşteri ilişkileri ağını güçlendirme ve marka bilinirliliğini güçlendirme fırsatı sağlayacak. Ayrıca, yenilikçi firmaların hedef pazarlara ulaşması için de odak noktası olacak. Firmaların bölgesel tedarik zinciri oluşturması ve bu zincirin bir parçası olması için de çeşitli fırsatlar sunacak. Online fuarın teknik altyapısı, sanal fuar platformu Focus On Event (Foevent) tarafından kurgulandı. Fuara katılım için 0 282 726 8888 (Dahili: 160) numaralı telefondan bilgi alınabiliyor. Fuara kayıtlar; online.endustriyelfuar.org adresinden yapılabiliyor.

TRAKYA'NIN İLK VE TEK ENDÜSTRİYEL FUARI

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, 2017 yılından bu yana düzenleniyor. Trakya Bölgesi'nin ilk ve tek endüstriyel fuarı olma özelliği taşıyan fuar, farklı sektörlerden firmaları bir araya getiriyor. Bölgede bulunan küçük ve ortak ölçekli (KOBİ) firmaların büyük ölçekli firmalar ile iş birliği içerisinde olmaları için de fırsat sağlayan ÇEF, büyük firmalara da bölgedeki yan sanayi sektörlerini tanımaları için verimli bir ortam oluşturuyor."

- İstanbul