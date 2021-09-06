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Cerrah Fasulyesi muhteşem festivalle tanıtıldı - Son Dakika

Cerrah Fasulyesi muhteşem festivalle tanıtıldı

06.09.2021 11:28
Cerrah Fasulyesi muhteşem festivalle tanıtıldı, System.String[]

İnegöl Belediyesi, Sevdam Cerrah Derneği işbirliği ile bu yıl ilki düzenlenen Cerrah 1. Fasulye Şenliği düzenledi.

Cerrah'ta 200 dönüm alanda ekimi yapılan ve testide özel pişirme teknikleriyle sofraları süsleyen Cerrah Kuru Fasulyesinin, bu şenlikle ulusal anlamda tanıtımı sağlandı. Rumelili Orhan Kemal konserinin de yer aldığı şenlikte, yöresel lezzetler misafirlere sunuldu.

İnegöl Belediyesi, şehrin değerlerini ulusal ve uluslararası alanda tanıtma adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sevdam Cerrah Derneği işbirliği ile Cerrah mahallesinin yöresel lezzetlerinden biri olan Cerrah Kuru Fasulyesi için şenlik düzenlendi. Bu yıl ilki yapılan şenlikte, kurulan stantlarda bölgenin yöresel lezzetleri misafirlere sunuldu. Farklı etkinlik ve gösterilerin yer aldığı şenliğe ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ ÖRF, ADET VE YÖRESEL LEZZETLER ÖN PLANA ÇIKARILIYOR

Mahalle meydanında yapılan şenlik, testi içerisinde özel tekniklerle pişirilen kuru fasulyelerin ikramları ile başladı. Aynı zamanda bölgeye ait farklı yöresel lezzetler de kurulan stantlarda davetlilere ikram edildi. Şenliğin protokol bölümünde Sevdam Cerrah Derneği Başkanı Meryem Bağdemir, davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. Bağdemir; "2018 yılında kurmuş olduğumuz Sevdam Cerrah Köyü Yardım ve Yaşatma Derneğimizin amacı, unutulmakta olan örf, adet ve yöresel lezzetlerimizi ön plana çıkartmak ve bunları yaşatmaktır. Bugüne kadar derneğimizin yaşatma adı altında çeşitli programları oldu. Ama en ön planda, şenliğimizin de ana yemeği olan köyümüzün sembolü, tadı ve pişmesiyle beğenilen kuru fasulyemizi tanıtmak vardı. Bugün de sizlerin çömlekte pişmiş kuru fasulyemizin tadına bakmanızı istedik. Tabi bunun yanında farklı yöresel lezzetlerimiz de bulunmakta. Amacımız önce kuru fasulyemizi, daha sonra tüm yöresel lezzetlerimizi ulusal alanda tanıtmaktır. Umarım başarılı oluruz. Bu düşüncelerle Sevdam Cerrah Köyü Yardım ve Yaşatma Derneği olarak tüm Cerrahlılardan manevi desteklerini istedik. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

CERRAH KURU FASULYESİNİN MARKALAŞMASINI İSTİYORUZ

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise "Göreve geldiğimizde, kültür ve sosyal işlerle ilgili birimlerin bana bağlı olduğunun tebliğ edilmesinin ardından, ilk ziyaretime gelen dernek Sevdam Cerrah Derneği oldu. Bana o gün, kuru fasulyeyi tanıtmak istediklerini söylediler. O günden başladık çalışmaya. Ancak maalesef pandemi dolayısıyla 2 yıl gecikmeli olarak bu programı gerçekleştirebildik. Tabi Cerrah'ta sadece fasulye değil; fidesiyle, çöğürüyle ülkemize mal olmuş bir mahallemiz. Bizler de istedik ki Cerrah'ın kuru fasulyesinin de güzel bir tanıtımı olsun. İnegöl'ümüzün tüm değerleri içerisinde bir de fasulyemizi parlatarak aynı zamanda İnegöl yemeklerinin tanıtımını sürdürdüğümüz faaliyetimiz içerisinde markalaşmasını sağlamak istiyoruz" dedi.

CERRAH FASULYESİNİN ÖZELLİKLERİ

İnegöl'ün sanayisi, turizmi, kültür ve sanatıyla olduğu kadar tarımıyla da ön plana çıktığını kaydeden Kocaağa, "Burada da dünyaya mal olmuş bir çöğür üretimimiz, fidan üretimimiz ile birlikte kuru fasulyemiz de var. Kuru fasulye deyip geçmeyin, Cerrah Fasulyesi kalori bakımından düşüktür. Ayrıca doymuş yağ içermez. Vücudumuzun gereksinimi için vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Yüksek lif içerdiği için sindirim sistemine yardımcı olur. İleriki zamanlarda oluşabilecek bağırsak kanseri risklerini azaltır. A vitamini düzeyi yüksektir, bağışıklığı destekler. Bu antioksidanlar yaşlanmayı yavaşlatır ve çeşitli hastalıkları önler. Göz sağlığının korunmasında büyük destek sağlar. Yüksek miktarda B6, B1 ve C vitaminleri içerir. Magnezyum, kalsiyum, Demir, manganez ve potasyum gibi önemli mineralleri bol miktarda içermektedir.Kalp ritmini ve kan basıncını düzenler. Bedeni ve zihni yorgunluktan arındırır. Vücudun güçlenmesini sağlar" diye konuştu.

CERRAH FASULYESİ TENCEREDE DEĞİL, ÇÖMLEKTE PİŞER

Kocaağa, Cerrah fasulyesinin aynı zamanda yöreye has pişirme teknikleriyle yöresel bir lezzet olarak karşımıza çıktığını da belirterek şöyle konuştu: "Fasulyenin bitkisel özellikleri ve lezzetinin yanı sıra, diğer fasulye çeşitlerinin aksine akşamdan ıslatılmadan, doğrudan kendi suyu ile pişirilir. Ayrıca Cerrah fasulyesi tencerede değil, çömlekte pişer. Çömlek ateşe konmadan, ateşin yanında sıcaklığından pişer. Lezzeti de buradan gelir. Cerrah Mahallemizde bu yıl çiftçilerimiz yaklaşık 200 dönüm alanda fasulye ekimi gerçekleştirdi. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ürün ekimi ve hasadı yapılmasını arzu ediyoruz."

Programa katılan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan da kısa bir selamlama konuşması yaptı. Özkan, "Sizlerle birlikte bu programda birlikte olmaktan mutluluk duydum. Sevdam Cerrah Derneği yöneticileri ve üyelerini, Cerrahlı kadınları kutluyorum. Bir toplumun örf ve adetlerini, kültürlerini yaşatması çok önemli. Ülkemizin zenginliğine zenginlik katan bu etkinliklerin sürdürülmesinde destek veren yerel yöneticilerimizi de ayrıca kutluyorum" dedi.

FESTİVALLERİN AMACI EĞLENCE DEĞİL, TANITIM

Son olarak kürsüye çıkan Kaymakam Eren Arslan da "Yerelde yapılan şenliklerin, festivallerin amacının sadece eğlence olmadığı aşikar. Bu şenliklerin esas amacı; özellikle hasat dönemine getirilen festivallerde bolluk ve bereket dilekleriyle ürünün bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla tanıtımı yapılır. Cerrah yöremizde de fasulyenin önemli bir değer olduğu, yıllardır özel pişirme teknikleriyle sofralarımızı süslediği biliniyor. Hepimizin Türk yemek geleneğinin ana aktörü olan fasulyenin farklı ir sunumunu Cerrah'ta görmek, Cerrah'tan ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına güzel bir başlangıç olsun inşallah" ifadelerinde bulundu.

RUMELİLİ ORHAN KEMAL İLE MUHTEŞEM FİNAL

Konuşmaların ardından önce İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi sahneye çıkarak bir gösteri sundu. Ardından Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu mini bir konser gerçekleştirdi. Şenliğin finali, Rumelili Orhan Kemal konseriyle son buldu. Grup, seslendirdikleri birbirinden eğlenceli şarkılarla Kuru Fasulye Şenliğine renk kattı.

Cerrah Fasulyesi muhteşem festivalle tanıtıldı

İnegöl Belediyesi, Orhan Kemal, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cerrah Fasulyesi muhteşem festivalle tanıtıldı - Son Dakika


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