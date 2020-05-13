Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sahra tipi bilgisayarlı tomografi ünitesi açıldı - Son Dakika
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sahra tipi bilgisayarlı tomografi ünitesi açıldı

6 saat önce

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin yanı sıra deprem ve afet dönemlerinde taşınabilirlik özelliği ile aktif olarak kullanılması planlanan sahra tipi bilgisayarlı tomografi (BT) ünitesi açıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde sahra tipi bilgisayarlı tomografi ünitesi açıldı, System.String[]

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin yanı sıra deprem ve afet dönemlerinde taşınabilirlik özelliği ile aktif olarak kullanılması planlanan sahra tipi bilgisayarlı tomografi (BT) ünitesi açıldı.

Uluslararası Rotary, Türkiye 2420. Bölge Rotary Kulüpleri ve Uluslararası Rotary Vakfı tarafından Kovid-19'la mücadele sürecinde insanlığa hizmet etmesi için İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne prefabrik sahra tipi BT ünitesi bağışlandı.

Taşınabilirlik özelliği sayesinde Kovid-19 pandemisinin yanı sıra deprem, afet ve salgın hastalık dönemlerinde de aktif olarak kullanılması planlanan sahra tipi BT, Türkiye'de ilk kez İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde hizmet verecek.

Acil Tıp Servisi yanında kullanıma açılan sahra BT ile hastaların doğrudan acile başvurmaları ve gerektiği takdirde çok mesafe kat etmeden hızlıca tomografi çektirmeleri amaçlanıyor.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, açılışta yaptığı konuşmada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin pandemi sürecinde son derece aktif ve organize olarak öncü pozisyonunu koruduğunu söyledi.

Devletin, Sağlık Bakanlığı'nın ve bağışçıların verdiği desteklerin kendilerine bu mücadelede ekstra destek sağladığını belirten Aydın, tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti.

Prof. Dr. Aydın, talep etmedikleri halde bağış yapan insanlar olduğuna değinerek, "Bu milletimizin ne kadar kadirşinas ve zorluk içerisinde olduğunu gördüğü kişiye yardımseverliğini net bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda bağışı yapan değerli kuruluşumuza ve paydaş tüm kuruluşlara çok teşekkür ediyorum. Bu tabii ki Cerrahpaşa Tıp Fakültesi için önemli bir bağış. Ancak daha önemli ihtiyaçlarımız da var. Bu noktada da her zaman bunlara açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Bu tür güzel hizmetler yarınlarda da şükranla anılacaktır"

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen de hem Türkiye'nin hem dünyanın bir süredir pandemiyle mücadele ettiğini, görünmez bir düşmana karşı savaş verdiğini hatırlattı.

Fakültelerinin de bu savaşta en önde rol alan kurumlardan olduğunu belirten Gönen, "Bu savaşın verilmesi için de bu savaşçıların silaha ihtiyacı var. Bunlar da savaştaki silahlarımız. Sahra tipi BT'yi hediye eden Rotary Kulübü, başkan ve yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Cerrahpaşa dün olduğu gibi bugün de sağlıkla ilgili mücadelede hep ön planda olmuştur. Olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gönen, sivil toplum örgütlerinin desteklerine her zaman ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Bu tür güzel hizmetler yarınlarda da şükranla anılacaktır." dedi.

Rotary 2420 Bölge Guvernörü ve Federasyon Başkanı Nezih Bayındır ise Cerrahpaşa'nın acilinden çıkan hastaların radyoloji bölümüne gitmesini kolaylaştırmak ve hastane içinde virüsün yayılmasını önlemek için Uluslararası Rotary Vakfı ile beraber bu bağışı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Aydın, Prof. Dr. Gönen ve Bayındır ile katılımcılar açılış kurdelesini kestikleri sahra tipi BT ünitesini gezdi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:58 Kaynak: AA


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