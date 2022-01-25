Çeşme Altınkum'da kesilen ağaçlar için inceleme başlatıldı - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Altınkum Beşevler mevkisindeki ardıç ağaçlarının kesilmesi olayına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Çeşme Belediyesi zabıtası, kumsal yapmak için denize yakın alanı kiralayan özel bir şirketin, alan açmak için ardıç ağaçlarını kesmesi üzerine tutanak tuttu.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, AA muhabirine, doğal sit alanı olan bölgedeki ardıç ağaçlarının, bölgeyi 3 yıllığına kiralayan şirket tarafından kesildiğini, zabıtanın da gerekli işlemi yaptığını kaydetti.

Oran, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuruda bulunacaklarını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise haberler üzerine, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan incelemede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygun görülen kiralama alanı dışında izinsiz uygulamalar olduğu tespit edilmiş ve izinsiz uygulamaların durdurulmasına yönelik kiralama yapılan firmaya ve Belediyesine gerekli yazışmalara başlanılmış olup, olay tarafımızca takip edilmektedir."