Çeşme plajları doldu - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesindeki sahil ve plajlar, hafta sonu kalabalıklaştı. Denize girip, güneşlenenlerin, belediyenin 'sosyal mesafe' alanlarında pandemi kurallarına dikkat ettiği gözlendi.

Dünyaca ünlü Ilıca Plajı, sıcaktan bunalanlarla doldu. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Çeşme Belediyesi de geçen yıl uygulamaya geçirdiği 'sosyal mesafe' alanlarını sene de hazırladı. Belediye ekipleri, Covid-19 nedeniyle düzenleme yaparak, sahile çaktıkları kazıklarla 1,5 metre arayla 6 metrekarelik sosyal mesafe alanları oluşturdu.

Manisa'dan Çeşme'ye tatile gelen Figen Orat, "Ilıca Plajı'na ilk kez geldim. Sosyal mesafe alanlarını çok beğendik. Başarılı bir uygulama olmuş. Herkes kendi alanında. Herkes bunaldığı için kendini dışarı atmış. Bu yüzden tüm tatil yerleri kalabalık" dedi.Ailesiyle birlikte kent merkezinden tatile gelen Ali Sürezlioğlu da "Uzunca bir süredir evde kapalıydık, dışarı çıkamıyorduk. Artık cumartesi günleri nefes alabiliyoruz. Hafta içi çalıştığımız için hafta sonlarını Çeşme'de geçiriyoruz. Her yer kalabalık ama mesafeye uyuluyor. Bakanımız vakaların düştüğünü söyledi. Aşılama da hızlandı. Her şey iyiye gidecek" diye konuştu.Bebeğiyle bu yaz ilk kez tatile çıktığını söyleyen Serap Sürezlioğlu ise "Her yer kalabalık ancak kurallara uyuluyor. Önlemler yeterli ve insanlar dikkatli. Bizler de dikkat ederek tatilimizi geçiriyoruz. Uzun süre çok sıkıldık şimdi dikkatli biçimde normalleşiyoruz" dedi.Hava sıcaklığının çok yüksek olduğunu dile getiren Levent Alptürkmen, "Bugün çok kalabalık ancak daha kalabalık hallerini de görmüştüm. Sosyal mesafe alanlarının iyi ayarlanmış olması sevindirici" diye konuştu.